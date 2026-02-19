📷 Twee keer Van der Poel geklopt in Monumenten maar nu vooral een kans voor de fietsliefhebber

Herinnert u zich nog de tijd dat renners op een Merida-fiets Mathieu van der Poel klopten in Monumenten? Het is niet eens zo lang geleden, maar dit jaar is het wel uitgesloten.

De Taiwanese fietsenfabrikant Merida heeft er een jarenlange samenwerking opzitten met de ploeg uit het land Bahrein. Eerst was Merida cosponsor. Daarna verdween het uit de naam maar bleef het fietsleverancier. Dankzij de successen van Nibali kende de samenwerking een vliegende start. Colbrelli en Mohoric traden in zijn voetsporen.

Die laatste twee haalden het zelfs op hun Merida-fiets na een strijd tegen onder andere Mathieu van der Poel in de Monumenten. Colbrelli was de snelste in een sprint met drie op de piste van Roubaix tegen Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel. In 2022 dook Mohoric pijlsnel naar beneden in Sanremo. Van der Poel werd derde.

Bahrein en Merida uit elkaar na 2025

Achter de samenwerking tussen Bahrein-Victorious en Merida is op het einde van 2025 echter een punt gezet. Merida zinspeelde er in november nog op dat er een nieuwe samenwerking met een WorldTour-ploeg in de pijplijn zat. NSN Cycling Team leek de grootste kandidaat, maar koos er uiteindelijk voor om in zee te gaan met Scott.

Sindsdien is er niet meteen meer sprake van een piste die Merida in het profwielrennen zou houden. In elk geval blijft het een merk met erg fraaie racefietsen om aan te schaffen, ook voor de gewone fietsliefhebber. De Scultura CF5 (foto bovenaan) mag er bijvoorbeeld zijn, met verschillende onderdelen die geleverd zijn door Shimano.

Meer dan genoeg Shimano-onderdelen



Hydraulische schijfremmen, de derailleurs en de crank: allemaal werd het gebouwd door Shimano. Voor deze fiets van 6,8 kilogram zou u 9 699 euro behalen. Zo blijft Merida, een merk dat ooit symbool stond voor de grootste wielersuccessen, met deze fiets onder de symbolische grens van de 10 000 euro.