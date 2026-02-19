Zelfde lot als Eli Iserbyt? Fabio Jakobsen zegt hoe het gaat na operatie aan slagader

Een vernauwde bekkenslagader speelde Fabio Jakobsen vorig jaar parten. Hetzelfde probleem als Eli Iserbyt, maar bij Jakobsen lijkt het wel goed te lopen.

Operatie aan slagader

Fabio Jakobsen heeft al met heel wat pech af te rekenen gehad in zijn carrière. Iedereen herinnert zich de crash in 2020 die hij ternauwernood overleefde. Ondertussen blijft het met ups en downs gaan voor de renner. Vandaag ging het weer fout, al kwam Jakobsen er daar al bij al goed van af. Robbe Ghys had minder geluk.

Ook 2025 was een jaar om snel te vergeten. “Ik heb wel diep gezeten vorig jaar omdat het zo onverklaarbaar was. We hadden alles onderzocht, van training, materiaal tot voeding, maar het was een mysterie”, klinkt het bij Sporza.

Een operatie aan de liesslagader, net zoals bij Eli Iserbyt, moest soelaas bieden.”Het gaat nu elke maand beter en beter”, zegt Jakobsen. “Ik kan nog niet zeggen dat ik nu in topvorm ben, maar mijn winter was alleszins goed.”

Geen einde carrière voor Jakobsen

Totaal anders dan Eli Iserbyt. Na verschillende ingrepen kwam voor onze landgenoot het loodzware verdict dat zijn carrière erop zat. De Nederlander hoopt wel nog terug te keren tot het niveau van zijn grootste prestaties.



“Ik kwam nooit verder dan plek 5 of 6 en dat was dan nog vooral dankzij positionering”, vertelt Jakobsen over de voorbije jaren. “Dat kan ik heel goed, maar ik wil er dan uit kunnen komen en in de wind sprinten. Dat is de volgende stap, waar ik nu naar toewerk.”