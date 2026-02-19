Eén en drie: twee broers op podium in UAE Tour

Een opvallende uitslag in de UAE Tour vandaag. Daar reden Jonathan en Matteo zich in de topdrie van de rituitslag.

Jonathan Milan wint in de UAE Tour

Jonathan Milan pakte vrij eenvoudig de overwinning in de etappe van vandaag in de UAE Tour. Opvallend was dat ook zijn broer op het podium eindigde met een derde plek.

“Ik ben heel blij voor hem”, zei de ritwinnaar achteraf. “Ik wist dat hij het goed zou kunnen doen. Toen hij me na de finish kwam vertellen dat hij derde was geworden, maakte dat me nog blijer. Het is zijn eerste top 3 in een WorldTour-koers. Dat betekent veel voor hem.”

Matteo Milan is 23 en neoprof dit seizoen. “Ik ben blij dat hij me vandaag niet heeft geklopt”, lachte zijn oudere broer. “Maar misschien zal dat op een dag wel gebeuren.”

Nochtans leek het niet meer op een sprint uit te draaien. Pas op 500 meter van het einde werden de vier vluchters van de dag door het peloton gegrepen. Lidl-Trek bleef echter de hele dag op kop rijden voor Milan.

28ste profzege voor Milan

“We wisten dat het stressvol zou worden in de slotkilometers, door de brede wegen in de slotfase”, gaat Jonathan Milan verder. “Dan wordt het peloton altijd een beetje een wasmachine. We wisten dat het moeilijk zou zijn om samen te blijven als ploeg.”





Het was de derde ritzege van Milan dit seizoen. Eerder was hij ook al twee keer de beste in de AlUla Tour. Zijn carrièreteller staat momenteel op 28 profzeges.