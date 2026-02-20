Met vertrouwen naar de klassiekers: Van Aert zal op belangrijke pion kunnen rekenen

Christophe Laporte lijkt weer helemaal terug te zijn. De Fransman is goed begonnen aan de Ruta del Sol en dat lijkt alleen maar goed nieuws te zijn voor Wout van Aert.

Terwijl Wout van Aert nog tot 25 januari op hoogtestage in de Sierra Nevada zit, test Christophe Laporte deze week al eens de benen in de Ruta del Sol. En de Fransman doet het net als eind vorig jaar goed.

Laporte verliest leiderstrui in Ruta del Sol

Laporte won de openingsetappe en werd 21ste in de tweede etappe. De Fransman is zijn leiderstrui kwijt en staat nu zesde in het klassement, op 54 seconden van leider Romeo. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze tevreden over de prestaties van Laporte.

"Het laat zien dat hij in goeden doen is en op een parcours als deze meekan", zei ploegleider Marc Reef. Vrijdag ziet hij al een nieuwe kans voor Laporte. "De rit kent een lastige start, maar de finale moet te doen zijn. We gaan er wederom alles aan doen om ons te mengen in de strijd om de ritzege."

Van Aert zal Laporte nodig hebben

Dat Laporte goed voor de dag komt, is ook goed nieuws voor Wout van Aert. Na het vertrek van Tiesj Benoot zal hij de Fransman goed kunnen gebruiken in de finale van de klassiekers. En ze rijden er ook enkele samen.



In de Omloop Nieuwsblad, Ename Samyn Classic, Milaan-Sanremo, E3 Saxo Classic, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komen Van Aert en Laporte samen aan de start.