"Enorme aderlating..." Naesen baalt als een stekker bij Decathlon-CMA CGM
Foto: © photonews

Decathlon-CMA CGM zit in de hoek waar de klappen vallen. De Franse ploeg zag zijn kopmannen Olav Kooij en Tiesj Benoot allebei uitvallen voor dit voorjaar.

Deze winter investeerde Decathlon-CMA CGM stevig om zijn ploeg voor het voorjaar te versterken. Olav Kooij en Tiesj Benoot werden allebei binnengehaald van Visma-Lease a Bike om de Franse ploeg resultaten te bezorgen. 

Naesen zal Benoot en Kooij missen in het voorjaar

De twee aanwinsten liggen echter in de lappenmand en zullen (een groot deel) van het voorjaar missen. Kooij kampt al sinds januari met een virus, Benoot moest dan weer een operatie ondergaan door een hernia. 

"Het is een enorme aderlating… Ik had heel graag het voorjaar met Olav en Tiesj aangevat, maar het zal helaas zonder zijn…", zegt Oliver Naesen bij WielerFlitsHij zal nu opnieuw een van de speerpunten worden van de ploeg. 

Seixas zorgt voor vijfde zege van Decathlon-CMA CGM

Toch deed Decathlon-CMA CGM het dit seizoen al goed. Na twee overwinningen van Lund in Australië en twee van Riccitello in Frankrijk boekte toptalent Paul Seixas in de Algarve zijn eerste zege bij de profs. 


"De zege van Seixas toont wel dat we sterk zijn in de breedte. Het is al onze vijfde overwinning, dat is echt een mooie seizoensstart", stelde Naesen. In het voorjaar zal het dus wel zonder Kooij en Benoot te doen zijn.

