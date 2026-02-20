Nu Van Gils geblesseerd is: broedt Red Bull-BORA-hansgrohe op plan met Evenepoel?

Foto: © photonews

Maxim Van Gils is voor meerdere maanden out door een bekkenbreuk. De Duitse wielerploeg ontkent echter een stevig gerucht over Remco Evenepoel dat de ronde doet.

Evenepoel zal Milaan-Sanremo niet rijden

Maxim Van Gils kwam zwaar ten val en brak daarbij zijn bekken. Hij is voor meerdere maanden out, maar onze landgenoot sprak zeer sportief over Jan Christen die de valpartij veroorzaakte.

Tegelijkertijd deed er in het peloton al snel een gerucht over Red Bull-BORA-hansgrohe de ronde. Door het forfait van Van Gils zou Remco Evenepoel zijn plek innemen in Milaan-Sanremo.

“Het klopt dat Maxim onze leider zou zijn op het eerste monument van het seizoen, maar het is niet omdat hij forfait geeft dat we Remco gaan opstellen”, vertelt ploegleider Patxi Vila aan La Dernière Heure.

Van Gils terug in de zomer

Van programma veranderen is niet de bedoeling. “Die redenering is te gemakkelijk en het is niet de bedoeling om het programma dat we voor hem hebben opgebouwd om te gooien… Maxim zal, dat is zeker, de Ardennenklassiekers missen, waar hij een belangrijke steun voor Evenepoel zou zijn geweest.”

Het uitvallen van Van Gils is een stevige aderlating voor de Duitse wielerploeg. “Het is echt jammer, want hij was bijzonder sterk aan dit seizoensbegin, zijn gegevens waren indrukwekkend.” Red Bull-BORA-hansgrohe verwacht Van Gils terug in de zomer.

