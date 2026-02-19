Van Gils spreekt klare taal richting Jan Christen die hem zwaar ten val bracht

Foto: © photonews

Na zijn valpartij blikt Maxim Van Gils terug op het zware incident. Hij beschrijft de omstandigheden en gaat in op het contact met Jan Christen die de valpartij veroorzaakte.

Situatie in de finale

Van Gils schetst in een mededeling van Red Bull-BORA-hansgrohe hoe de drie renners de laatste rechte lijn bereikten. De omstandigheden maakten het lastig om het juiste moment te kiezen. “Niemand wilde echt de eerste move maken omdat er wat rugwind was en het ook licht bergaf ging”, vertelt hij.

Van Gils legt uit hoe de bewegingen van beide tegenstanders elkaar opvolgden. Daarbij kwam een manoeuvre van Christen dichterbij dan nodig. “Maar zo gaat dat in het wielrennen”, is Van Gils opvallend mild voor zijn collega.

De renner beschrijft hoe een tik op het stuur hem richting de nadar stuurde. Het materiaal begaf het en hij ging overkop. “Ik kantelde in de nadar, die waarschijnlijk mijn fiets brak.”

Van Gils vertelt dat hij aanvankelijk dacht dat de schade beperkt zou blijven. De uiteindelijke diagnose kwam onverwacht. “En toen kwam iemand van het team naar me toe en zei dat mijn heup gebroken was.”

Contact met Christen

De betrokken renner nam dezelfde nacht nog contact op. Van Gils bevestigt dat het gesprek correct verliep. “Hij stuurde me een bericht op sociale media.”

Lees ook... Medische update van Van Gils: meer dan enkel een bekkenbreuk vastgesteld

Van Gils richt zich nu op herstel en een snelle terugkeer. De renner benadrukt dat de motivatie intact blijft. “Er zijn nog veel mooie koersen die eraan komen”, besluit hij.

Maxim Van Gils

