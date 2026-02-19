Ayuso en Almeida een hak gezet: "Ze wilden niet met me samenwerken"

Paul Seixas heeft de koninginnenrit van de Volta ao Algarve gewonnen. Hij klopte in de bergetappe Juan Ayuso en Joao Almeida.

Eerste profzege voor Paul Seixas

In Portugal pakte de amper 19-jarige neoprof Paul Seixas zijn eerste profzege. Daarmee vinkt hij meteen één van zijn grote doelen voor 2026 af.

Het talent van Decathlon CMA CGM was bij het flashinterview duidelijk in zijn nopjes. “Mijn eerste doel heb ik al bereikt: een koers winnen. Dat ik vandaag win, is geweldig”, klonk het.

Een valpartij van Brandon McNulty aan het begin van de laatste echte klim zorgde voor wat hectische toestanden. “Daarna volgde ik de aanvallen. Vervolgens wilde ik het tempo hoog leggen. Maar Juan Ayuso en Joao Almeida wilden niet met me samenwerken. Of tenminste niet veel. Ik was bang dat we weer teruggepakt zouden worden door andere renners.”

Hulp van ploegmaat

Oscar Onley en Seixas’ ploegmaat Matthew Riccitello sloten nog aan. “Dus dat was perfect voor mij. Matthew deed geweldig werk om iedereen tot het uiterste te drijven. Joao viel veel aan, maar ik wist dat ik mijn moment af moest wachten. Ik moest zoveel mogelijk energie sparen.”



De sprint was verwarrend door de vele bochten in de finale. Ondanks verkeerde keuzes pakte Seixas toch de zege. “Ik reed ook een veel te zware versnelling, maar uiteindelijk kon ik de zege pakken, dus ik ben heel blij. Voor mezelf en voor het team. Mijn ploegmaats deden geweldig werk vandaag. Het is een mooie beloning voor het harde werk”, besloot hij.