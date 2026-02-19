"Zal binnen 20 jaar nog meer betekenis krijgen": Genieten voor Belg bij Team UAE

Rune Herregodts is een van de drie Belgen bij Team UAE. Samen met Florian Vermeersch en Tim Wellens is het genieten van alle overwinningen.

97 overwinningen voor UAE in 2025

UAE blijft de zeges aan elkaar rijgen. Voor Rune Herregodts is het een uniek privilege om dat allemaal van binnenin het team mee te maken, zo laat hij weten in een gesprek met La Dernière Heure.

“Het is natuurlijk heel opwindend wanneer je de ene overwinning na de andere boekt”, klinkt het in de Waalse krant. Al is er ook een keerzijde van de medaille. “Maar het brengt ook veel druk met zich mee.”

Vorig jaar pakte Team UAE maar liefst 97 overwinningen in één seizoen. “Ik denk dat ons recordaantal zeges binnen twintig jaar nog meer betekenis zal krijgen. Ik weet niet of een andere ploeg in staat zal zijn om zoveel te winnen in één seizoen.”

Tadej Pogacar is een gewone gast

Door al dat winnen heerst er een goede sfeer binnen het team. “Maar zelfs als we op een wedstrijd iets minder presteren, hebben we toch veel plezier. De sfeer blijft goed. We lachen veel.”

Kopman Tadej Pogacar is en blijft voor Herregodts een heel gewone renner. “Het is echt een gewone kerel, met beide voeten op de grond. Je merkt dat hij ondanks al zijn successen niet verandert. Het is een sympathieke gast, dat motiveert ons om ons volledig voor hem in te zetten”, besluit onze landgenoot.