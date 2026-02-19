Jasper Stuyven fietst maatje kleiner na transfer en spreekt duidelijke taal

Jasper Stuyven is sinds dit jaar aan de slag bij Soudal Quick-Step. Daarvoor reed hij maar liefst twaalf jaar lang voor Trek. Een stevige verandering dus voor hem.

Stuyven rijdt voor Soudal Quick-Step

Stuyven maakte de overstap na vorig seizoen, maar dat liep naar eigen zeggen bijzonder vlot, zo klinkt het in Het Nieuwsblad. Al brengt een nieuwe ploeg altijd wel zaken die totaal anders lopen met zich mee.

Het is de eerste keer dat hij deel uitmaakt van een Vlaamse ploeg. Een totaal ander verhaal dan al het internationale kader van Trek, maar dat Vlaamse karakter sprak hem precies aan. Na jaren op een Trek-fiets ging hij nu over naar Specialized.

“Twee topmerken, maar toch ook met verschillen, merken met een eigen visie”, klinkt het. “Verandering? Ik ben op een maatje kleiner gaan fietsen, zonder dat het mij problemen heeft opgeleverd. Noem het maar een natuurlijke overgang van het ene merk naar het andere.”

Sprinttrein tegen Jonathan Milan

Weg bij Lidl-Trek was voor Stuyven zoals familie achterlaten. “Hun unieke sfeer was ook de reden waarom ik in het verleden altijd heb bijgetekend. Dus ja, het voelde raar om de ploeg te verlaten”, gaat hij verder.

Lees ook... De druk is groot geweest en de opluchting is dat ook: dit hebben ze er bij Soudal Quick-Step over te zeggen›

Dat voelde raar, maar een sprinttrein maken tegen zijn vroegere collega Jonathan Milan zal nog iets totaal anders worden. “Het zal ambetant zijn om in de clinch te moeten gaan met Edward Theuns. In de klassiekers weet je dat het een gevecht wordt van man tegen man, de strijd tussen de sprinttreinen is specialer”, besluit hij.