Evenepoel geeft zijn fout toe en gaat 'The Day After' akkoord met ploegleider: "Ik heb me laten vangen"

'The Day After' komen er soms andere bevindingen naar voren. Dat is ook zo bij Remco Evenepoel, die nu toch akkoord gaat met ploegleider Klaas Lodewyck.

Die had het over een te hevig begin van de klim bij Evenepoel, terwijl Remco zelf het had over krampen en een in het algemeen minder goed gevoel in de benen. Voor de start van de vierde rit van de UAE Tour was Evenepoel niet zozeer van gedacht veranderd, maar ging hij ook wel veel meer mee in de theorie van Lodewyck.

"Ik heb de klim fout ingedeeld", bekent Evenepoel bij VTM NIEUWS. "Het was grappig: vooraf had ik met Klaas Lodewyck en de rest besproken om dit niet te doen, maar ik heb mij toch laten vangen aan de eerste aanvallers. Dat was tactisch niet slim van mij", slaat Evenepoel mea culpa. Hij geeft dus toe wat hij verkeerd deed.

Overmoedige Evenepoel

Misschien waren het toch niet enkel die eerste versnellingen die leidden tot het overenthousiasme bij Evenepoel. Een klassementsman kijkt toch ook altijd naar wat de concurrenten doen. "Mogelijk werd ik wat overmoedig, omdat Del Toro er in het begin leek door te zakken. Die had dan wel slim gepacet. Dat was mijn grootste fout."

Evenepoel deed bij Sporza in andere bewoordingen grotendeels hetzelfde verhaal, ook al bleef hij er ook bij dat hij onvoldoende hersteld was van de tijdrit. "Ik heb onstuimig gekoerst en heb mij dat bekocht een paar kilometer later. We moeten niet panikeren. Dit is één lang proces richting de Ronde van Catalonië en de Ardennenklassiekers."

Wel een betere nacht voor Evenepoel

Overigens deed ook het gerucht de ronde dat Evenepoel van dinsdag op woensdag een moeilijke nacht had. Hij bevestigt dat er een probleem was met de airo in zijn hotelkamer, maar dat is inmiddels opgelost. "Ik heb beter kunnen slapen en iets beter kunnen herstellen."