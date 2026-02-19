Arnaud De Lie stelt zware voorwaarde om Milaan-Sanremo te rijden

Arnaud De Lie wil zich dit voorjaar laten zien. Zoals de voorbije twee jaar staat ook Milaan-Sanremo dit keer niet op de agenda.

Druk voorjaarsprogramma voor De Lie

Arnaud De Lie heeft een drukke agenda dit voorjaar. Hij rijdt van de Omloop tot en met Parijs-Roubaix zo goed als elke Vlaamse klassieker. Enkel de E3 Saxo Classic en de Scheldeprijs schrapt hij van zijn lijstje.

En ook Milaan-Sanremo staat niet in zijn agenda. Onze landgenoot ziet er geen graten in om daar aan de start te komen. “Tenzij Pogacar en Van der Poel vijf dagen vooraf ziek zouden afmelden”, lacht hij bij Het Laatste Nieuws.

Weinig zinvol om Milaan-Sanremo te rijden

De juiste keuze volgens hem, die vooral blijk geeft van veel realisme. “Met hen aan de start maak ik geen schijn van kans. Ze rijden de Cipressa een minuut sneller op dan de rest. Milaan-Sanremo is voor mij een verloren dag.”

Een plaatsje in de top tien zou nochtans heel erg mooi zijn, maar dat brengt weinig bij voor De Lie. “Dan haal ik voorlopig meer plezier uit een zege, twee dagen eerder in de GP Denain.”

Toch sluit De Lie niet uit dat hij ooit in Milaan aan de start zal staan. “Ooit zal het er misschien nog eens van komen, maar... alles op zijn tijd. En stel dat het er nooit meer van komt, dan zal ik er ook niet van sterven. Er zijn ergere dingen in het leven”, besluit hij.