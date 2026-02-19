🎥 Is dit de reden? Expert neemt bikefit onder vuur na offday Evenepoel

Het is zoeken naar de reden waarom het precies misliep voor Remco Evenepoel in de UAE Tour. Een expert komt met een opmerkelijke verklaring voor de dag.

Ploegleider Klaas Lodewyck dacht eerst dat Evenepoel over zijn limiet was gegaan door in het begin van de slotklim te reageren op een versnelling van Gall. Evenepoel zelf zei dan weer dat hij opkomende krampen en sowieso het goede gevoel in de benen miste. Het is het omschrijven van een gevoel, maar het is moeilijk de vinger op de wonde te leggen.

Rok Stojan, een expert in bikefitting, het aanpassen van een fiets aan de fietser of wielrenner, zweert het te weten op Instagram. Hij analyseert verschillende beelden van Evenepoel tijdens de derde etappe van de UAE Tour en trekt daaruit zijn conclusies. Evenepoel zou vooral last gehad hebben van de rechterkant van zijn lichaam.

Problemen aan heup Evenepoel

"De rechterkant van zijn lichaam is onstabiel", oordeelt Stojan. "De hoeken van de bikefit zijn te krap, vooral ter hoogte van de heup en in mindere mate ter hoogte van de knie." Alle delen van het lichaam moeten samenwerken en dat gebeurde niet. "De heup van Evenepoel kan nooit zijn volledige potentieel benutten en de quadriceps helpen."

Stojan is er zeker van dat dit niet zonder gevolgen is gebleven en dit Evenepoel fysiek gehinderd heeft. "Er komt te veel belasting op de quadriceps in suboptimale positie en dat zorgt voor krampen." Door die krampen miste Evenepoel dan weer de stabiliteit om een voldoende hoog tempo te kunnen ontwikkelen tijdens de beklimming.



Discussie over mindere dag Evenepoel duurt voort

Het is een op zijn zachtst gezegd zeer interessante theorie. Er kan over gediscussieerd blijven worden of dit inderdaad een bike fit error was, of het gewoon een mindere dag van Evenepoel was waar verder niets achter gezocht hoeft te worden.