"Belangrijke waardemeter": Jasper Philipsen zegt waar hij er wil staan dit voorjaar

De 'echte' start van het wielerjaar komt heel dichtbij. En dat beseft ook Jasper Philipsen maar al te goed.

Weinig veranderingen in voorbereiding Philipsen

2025 was een enorm goed jaar voor Jasper Philipsen. Hij heeft dan ook heel grote verwachtingen voor het nieuwe seizoen, dat hij op bijna dezelfde wijze heeft voorbereid als een jaartje geleden.

“Veel anders heb ik mijn winter niet aangepakt”, vertelt Philipsen aan WielerFlits. “Ik heb heel veel tijd op stage gespendeerd en geprobeerd mezelf te verzorgen, hard te trainen en ook mentale rust in te bouwen. Ik denk dat we klaar zijn voor een druk seizoen.”

Het voorjaar is het moment waar Jasper Philipsen wil toeslaan. Dat betekent dat het vanaf volgend weekend al meteen prijs kan zijn voor onze landgenoot. Maar zit hij al op een piek?

Meteen scoren in Openingsweekend?

“Dat is moeilijk om te zeggen. Hopelijk volgende week in het Openingsweekend, want dat is altijd een belangrijke waardemeter”, gaat Philipsen verder.



Maar daar stopt het uiteraard niet. Het programma is bijzonder goed gevuld, dus kansen bij de vleet op te scoren. “En daarna komt het heel snel na elkaar, dus ik hoop daar ergens mijn topvorm te vinden”, besluit hij.