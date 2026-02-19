Nieuwe beelden van de fysio brengen goed nieuws over Wout van Aert

Nieuwe beelden geven de indruk dat het de goede richting uitgaat met Wout van Aert. Hij belast zijn enkel weer stevig. Dat moet hij ook kunnen doen als hij binnen negen dagen koerst in de Omloop.

Wout van Aert vertoeft momenteel op de Sierra Nevada, waar hij en zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike vaker binnen moeten trainen dan hen lief is. Tegen de weersomstandigheden is immers niemand opgewassen. Van Aert heeft de wegtrainingen nodig, maar het is voor hem nu ook niet zo slecht dat hij vaak binnen moet blijven.

Hij moet sowieso ook indoor nog veel oefeningen doen, om volledig hersteld te geraken van het enkelbreukje dat hij opliep bij zijn valpartij in de veldrit in Mol. Van Aert beëindigde meteen zijn veldritcampagne, in de hoop om tijdig van zijn enkelblessure te herstellen met het oog op het wegseizoen. Hij lijkt alvast aardig op weg.

Van Aert ook op Sierra Nevada begeleid door fysio

Fysiotherapeut Thijs Hertens is ook meegereisd naar de Sierra Nevada en laat onder andere Van Aert hard werken. Dat is te zien op beelden via de Instagram Stories van Hertsens. "30 seconden heavy load isom hold in diepe drievoudige flexie", schrijft Hertsens zelf, terwijl hij de seconden aftelt richting het einde van de oefening.

De houding die Van Aert aanneemt, lijkt ook van de enkel een zekere inspanning te vergen. In een volgend filmpje laat Hertsens Van Aert verschillende keren na elkaar een explosieve sprong doen. Deze verschillende sprongen op korte tijd lijkt zijn enkel ook prima te verwerken. Het lijkt dus wel steeds beter te evolueren bij Van Aert.

Omloop wordt de test voor Van Aert



Op de mediadag van Visma-Lease a Bike verklaarde Van Aert nog dat hij nog niet kon sprinten. Pas volgende zaterdag weten we zeker hoe hij er fysiek aan toe is: dan begint hij zijn wegseizoen met deelname aan de Omloop.