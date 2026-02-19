Nieuwe beelden van de fysio brengen goed nieuws over Wout van Aert

Nieuwe beelden van de fysio brengen goed nieuws over Wout van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Nieuwe beelden geven de indruk dat het de goede richting uitgaat met Wout van Aert. Hij belast zijn enkel weer stevig. Dat moet hij ook kunnen doen als hij binnen negen dagen koerst in de Omloop.

Wout van Aert vertoeft momenteel op de Sierra Nevada, waar hij en zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike vaker binnen moeten trainen dan hen lief is. Tegen de weersomstandigheden is immers niemand opgewassen. Van Aert heeft de wegtrainingen nodig, maar het is voor hem nu ook niet zo slecht dat hij vaak binnen moet blijven.

Hij moet sowieso ook indoor nog veel oefeningen doen, om volledig hersteld te geraken van het enkelbreukje dat hij opliep bij zijn valpartij in de veldrit in Mol. Van Aert beëindigde meteen zijn veldritcampagne, in de hoop om tijdig van zijn enkelblessure te herstellen met het oog op het wegseizoen. Hij lijkt alvast aardig op weg.

Van Aert ook op Sierra Nevada begeleid door fysio

Fysiotherapeut Thijs Hertens is ook meegereisd naar de Sierra Nevada en laat onder andere Van Aert hard werken. Dat is te zien op beelden via de Instagram Stories van Hertsens. "30 seconden heavy load isom hold in diepe drievoudige flexie", schrijft Hertsens zelf, terwijl hij de seconden aftelt richting het einde van de oefening.

De houding die Van Aert aanneemt, lijkt ook van de enkel een zekere inspanning te vergen. In een volgend filmpje laat Hertsens Van Aert verschillende keren na elkaar een explosieve sprong doen. Deze verschillende sprongen op korte tijd lijkt zijn enkel ook prima te verwerken. Het lijkt dus wel steeds beter te evolueren bij Van Aert.

Omloop wordt de test voor Van Aert


Op de mediadag van Visma-Lease a Bike verklaarde Van Aert nog dat hij nog niet kon sprinten. Pas volgende zaterdag weten we zeker hoe hij er fysiek aan toe is: dan begint hij zijn wegseizoen met deelname aan de Omloop. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad
Wout Van Aert

Meer nieuws

📷 Twee keer Van der Poel geklopt in Monumenten maar nu vooral een kans voor de fietsliefhebber

📷 Twee keer Van der Poel geklopt in Monumenten maar nu vooral een kans voor de fietsliefhebber

12:30
Evenepoel geeft zijn fout toe en gaat 'The Day After' akkoord met ploegleider: "Ik heb me laten vangen"

Evenepoel geeft zijn fout toe en gaat 'The Day After' akkoord met ploegleider: "Ik heb me laten vangen"

11:30
🎥 Is dit de reden? Expert neemt bikefit onder vuur na offday Evenepoel

🎥 Is dit de reden? Expert neemt bikefit onder vuur na offday Evenepoel

11:00
Streep door klassiekers: Benoot ondergaat operatie en krijgt te maken met teleurstelling van jewelste

Streep door klassiekers: Benoot ondergaat operatie en krijgt te maken met teleurstelling van jewelste

10:30
Grote triomfator geeft zijn indruk over het moment dat Evenepoel moest lossen

Grote triomfator geeft zijn indruk over het moment dat Evenepoel moest lossen

09:00
De druk is groot geweest en de opluchting is dat ook: dit hebben ze er bij Soudal Quick-Step over te zeggen

De druk is groot geweest en de opluchting is dat ook: dit hebben ze er bij Soudal Quick-Step over te zeggen

08:30
Visma-Lease a Bike prijst Campenaerts na zijn kleurrijke beloning

Visma-Lease a Bike prijst Campenaerts na zijn kleurrijke beloning

08:00
🎥 De Lie na eigen zware beuk achtervolgd door chaos en controverse: jury grijpt in met declassering

🎥 De Lie na eigen zware beuk achtervolgd door chaos en controverse: jury grijpt in met declassering

07:30
Harde taal aan het adres van Uijtdebroeks: "Cian, nog geen recht van spreken, nog even je mond houden"

Harde taal aan het adres van Uijtdebroeks: "Cian, nog geen recht van spreken, nog even je mond houden"

07:00
Van Impe deelt anekdote over de uitspraak waar Roger De Vlaeminck een prijs voor zou betalen

Van Impe deelt anekdote over de uitspraak waar Roger De Vlaeminck een prijs voor zou betalen

21:30
Benji Naesen velt streng oordeel over prestatie en gebaren van Remco Evenepoel

Benji Naesen velt streng oordeel over prestatie en gebaren van Remco Evenepoel

20:50
Van der Poel doet onthulling over hartslag en gelooft cijfer van andere topsporter amper: "Dat is echt gek"

Van der Poel doet onthulling over hartslag en gelooft cijfer van andere topsporter amper: "Dat is echt gek"

19:50
Genoemd als groot voorbeeld: dit zegt nieuwe uitdager over het opkijken naar Van Aert

Genoemd als groot voorbeeld: dit zegt nieuwe uitdager over het opkijken naar Van Aert

18:50
Soudal Quick-Step veegt nul weg door Belg te kloppen en bergtrui Campenaerts deel van dubbele Visma-opsteker

Soudal Quick-Step veegt nul weg door Belg te kloppen en bergtrui Campenaerts deel van dubbele Visma-opsteker

17:50
🎥 Evenepoel laat na reactie Lodewyck toch ander geluid horen en is heel eerlijk over inzinking

🎥 Evenepoel laat na reactie Lodewyck toch ander geluid horen en is heel eerlijk over inzinking

17:30
Traint Van Aert te veel op de rollen? Trainer onthult stevig nadeel

Traint Van Aert te veel op de rollen? Trainer onthult stevig nadeel

18/02
Scherp oordeel over ego van ex-trainer van Vingegaard: "Gearriveerd als nobody"

Scherp oordeel over ego van ex-trainer van Vingegaard: "Gearriveerd als nobody"

17:00
Opvallend: ploeg Evenepoel haalt analiste in huis die geregeld te zien was in Vive le Vélo

Opvallend: ploeg Evenepoel haalt analiste in huis die geregeld te zien was in Vive le Vélo

16:30
Volmondig 'ja' gezegd: grote naam uit het Belgische wielrennen heeft heuglijk nieuws Naast de fiets

Volmondig 'ja' gezegd: grote naam uit het Belgische wielrennen heeft heuglijk nieuws

16:00
Belgische ploegleider weerlegt theorie over Evenepoel en wijst op mogelijk andere fout

Belgische ploegleider weerlegt theorie over Evenepoel en wijst op mogelijk andere fout

15:00
Genekt door krampen? Evenepoel kraakt verrassend, sterke Van Eetvelt biedt Tiberi en Del Toro weerwerk

Genekt door krampen? Evenepoel kraakt verrassend, sterke Van Eetvelt biedt Tiberi en Del Toro weerwerk

14:06
Jasper Philipsen verklaart andere aanpak die hem moet klaarstomen voor de klassiekers

Jasper Philipsen verklaart andere aanpak die hem moet klaarstomen voor de klassiekers

13:30
Adam Yates deelt details over afscheid van tweelingbroer Simon en zijn eigen toekomst

Adam Yates deelt details over afscheid van tweelingbroer Simon en zijn eigen toekomst

18/02
Ploeg van Pogacar neemt drastische maatregel om wereldkampioen te beschermen

Ploeg van Pogacar neemt drastische maatregel om wereldkampioen te beschermen

18/02
Arnaud De Lie blijft scherp uithalen na incident en viseert nu ook de jury

Arnaud De Lie blijft scherp uithalen na incident en viseert nu ook de jury

18/02
Lefevere onthult zijn rol in de UAE Tour en is zonneklaar over zegeloos Soudal Quick-Step

Lefevere onthult zijn rol in de UAE Tour en is zonneklaar over zegeloos Soudal Quick-Step

18/02
Eerste stevige klimexamen van het jaar: Evenepoel weet wat hem te doen staat

Eerste stevige klimexamen van het jaar: Evenepoel weet wat hem te doen staat

18/02
Widar vreest voor wereldtoppers, maar spreekt ook duidelijke ambities uit

Widar vreest voor wereldtoppers, maar spreekt ook duidelijke ambities uit

18/02
"Herinnering voor het leven": Van Aert blaast Visma-talenten van hun sokken

"Herinnering voor het leven": Van Aert blaast Visma-talenten van hun sokken

17/02
Nieuwe domper voor Van Gils? Lodewyck heeft weinig hoopgevend nieuws

Nieuwe domper voor Van Gils? Lodewyck heeft weinig hoopgevend nieuws

18/02
Scoort Soudal Quick-Step weer in het voorjaar? Lampaert is helder over Pogacar en Van der Poel

Scoort Soudal Quick-Step weer in het voorjaar? Lampaert is helder over Pogacar en Van der Poel

18/02
Concurrent niet onder de indruk van Evenpoel: "Hij is te kloppen"

Concurrent niet onder de indruk van Evenpoel: "Hij is te kloppen"

18/02
UCI is onverbiddelijk en neemt zege van UAE Team Emirates-XRG af

UCI is onverbiddelijk en neemt zege van UAE Team Emirates-XRG af

17/02
Ex-ploegleider doet boekje open over waanzinnige training van Van der Poel

Ex-ploegleider doet boekje open over waanzinnige training van Van der Poel

17/02
Schrik voor monsterklim in UAE Tour? Evenepoel is klaar en duidelijk

Schrik voor monsterklim in UAE Tour? Evenepoel is klaar en duidelijk

17/02
Na pauze van een jaar: Vanmarcke onthult reden voor terugkeer als ploegleider

Na pauze van een jaar: Vanmarcke onthult reden voor terugkeer als ploegleider

17/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Maxim Van Gils Victor Campenaerts Christophe Laporte Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Patrick Lefevere Antonio Tiberi Klaas Lodewyck Thomas Dekker Tim Heemskerk Sep Vanmarcke Jordi Meeus Yves Lampaert Roger De Vlaeminck Jarno Widar Lucien Van Impe Cian Uijtdebroeks

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved