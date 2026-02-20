"Moeten realistisch zijn": Van Wilder zet Soudal Quick-Step met voeten op de grond

Soudal Quick-Step boekte in 2026 nog maar één zege. Ilan Van Wilder verwacht dan ook dat het een overgangsjaar wordt voor The Wolfpack na het vertrek van Remco Evenepoel.

Paul Magnier kon in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve eindelijk de nul wegvegen voor Soudal Quick-Step. De Belgische ploeg had dit jaar nog niet gewonnen en was aan het snakken naar die eerste zege.

Van Wilder pleit voor realisme bij Soudal Quick-Step

Al ziet Ilan Van Wilder wel wat verzachtende omstandigheden voor The Wolfpack. Tim Merlier is nog aan het herstellen van een knieblessure, Paul Magnier kampte met ziekte en sloeg onder meer de Ronde van Valencia over.

Die eerste zege van het seizoen is nu toch binnen, maar Van Wilder zet Soudal Quick-Step toch met de voeten op de grond. "Ik denk hoe dan ook dat we realistisch moeten zijn: het zal waarschijnlijk een overgangsjaar worden voor ons", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Wilder kan moeilijk winnen in topkoersen

Het gat dat Remco Evenepoel heeft achtergelaten kan door Soudal Quick-Step niet snel worden opgevuld. Door het vertrek van Evenepoel rijdt Van Wilder dit jaar ook enkel de grootste koersen ter wereld.



Zo rijdt hij Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland, de Waalse klassiekers en de Tour. "Dan is winnen heel moeilijk, zeker in deze generatie van renners. Al geloof ik wel dat ik het in me heb en dat het er ooit gaat uitkomen."