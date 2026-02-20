Widar wordt 19de op eerste aankomst bergop, Lotto-Intermarché reageert verrassend

Jarno Widar moest bij de eerste aankomst bergop in de Ronde van de Algarve tevreden zijn met een 19de plaats. Toch is Lotto-Intermarché tevreden over zijn prestatie.

Op de eerste aankomst bergop in de Ronde van de Algarve probeerde Jarno Widar een aanval van Juan Ayuso, Joao Almeida en Paul Seixas te volgen. Het toptalent van Lotto-Intermarché kwam tekort en waaide terug.

Resultaat niet belangrijkste voor Lotto-Intermarché

Uiteindelijk zou Widar 19de worden op iets meer dan een minuut van winnaar Seixas. In het klassement staat Widar op dezelfde plaats, maar bij Lotto-Intermarché kijken ze niet alleen naar het resultaat.

"Omdat we daar in deze fase van het seizoen nog niet zozeer mee bezig zijn", zegt performance manager Aike Visbeek bij HLN. Er wordt gefocust op andere details, zoals de positionering van Widar. Want dat was een pijnpunt bij de beloften.

Positionering groot werkpunt voor Widar

Lotto-Intermarché slaagde er ook in om Widar goed af te zetten aan de voet van de slotklim. Daarvoor moest het zich naast topploegen zoals UAE, Lidl-Trek en INEOS Grenadiers wringen. Widar begon aan de klim in het wiel van Ayuso.



"Liever zie ik hem negentiende worden met goed positioneringswerk dan een ereplaats wegkapen op een krampachtige en ‘verkeerde’ manier", stelde Visbeek dan ook. Al blijft Widar ook ambitieus en wil hij ook resultaten behalen.