Van der Poel vindt één iets niet leuk aan de klassiekers: "Jammer"

Mathieu van der Poel stoomt zich klaar voor het voorjaar. De Nederlander hoopt opnieuw goed te scoren in de klassiekers en de monumenten.

Vorig jaar won Mathieu van der Poel de Ename Samyn Classic, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, werd hij derde in de Ronde van Vlaanderen en won hij voor de derde keer op rij Parijs-Roubaix.

Van der Poel focust opnieuw op monumenten

"Mijn doelen zijn grotendeels hetzelfde als de voorbije jaren: eerst opbouwen in het veldrijden en daarna de focus op de grote voorjaarsklassiekers", zegt Van der Poel in de WHOOP-podcast.

De Nederlander maakte zijn programma nog niet bekend, maar zal opnieuw focussen op Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, waar hij het telkens zal opnemen tegen Tadej Pogacar.

Gevoel van winnen verdwijnt snel bij Van der Poel

Die koersen kon Van der Poel allemaal al eens winnen: twee keer Milaan-Sanremo, drie keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix. "Het gevoel dat je dan hebt is onbeschrijflijk", zegt Van der Poel.

"Het is jammer dat het gevoel ook weer zo snel weg is. Ik probeer er meer van te genieten naarmate ik ouder word, want ik weet dat ik op een dag niet meer zal koersen", besloot de 31-jarige Nederlander nog.