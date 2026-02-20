Maakt Evenepoel nog alles goed? Concurrent verwacht nog vuurwerk

Remco Evenepoel zakte op Jebel Mobrah door het ijs en viel ook uit de top tien van het klassement. Toch verwacht leider Antonio Tiberi nog iets van Evenepoel zaterdag op Jebel Hafeet.

Op de eerste aankomst bergop in de UAE Tour werd Remco Evenepoel met de voeten op de grond gezet. Op Jebel Mobrah kwam hij pas als 18de over de streep, op 2'04" van ritwinnaar Antonio Tiberi.

Tiberi sloeg dubbelslag op Jebel Mobrah

De Italiaan nam ook de leiderstrui over Evenepoel, die op 1'44" volgt in het klassement. Daarmee staat Evenepoel pas op de elfde plaats, met Van Eetvelt (vierde) en Van Wilder (zevende) staan er nog twee Belgen voor hem.

Zaterdag staat er met Jebel Hafeet (10,6 km aan gemiddeld 6,9%) nog een tweede aankomst bergop op het programma. "Ik weet dat de Jebel Hafeet mij goed ligt, dus ik zal mijn best doen de trui op die beklimming te houden", zegt Tiberi.

Tiberi verwacht ook nog iets van Evenepoel

De Italiaan heeft 21 seconden voorsprong op Del Toro, nummer drie Tejada staat al op een minuut. "Ik let op iedereen, niet alleen op Del Toro. Er zijn nog meer concurrenten die goed in vorm zijn en die ik niet moet afschrijven."

Ook met Remco Evenepoel houdt Tiberi nog rekening. "Ik heb het idee dat Remco nog wel wat zal proberen op zaterdag", zei de Italiaan. In 2023 werd Evenepoel tweede op Jabel Hafeet, kan hij nu wel de zege pakken?