Maakt Evenepoel nog alles goed? Concurrent verwacht nog vuurwerk

Maakt Evenepoel nog alles goed? Concurrent verwacht nog vuurwerk
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel zakte op Jebel Mobrah door het ijs en viel ook uit de top tien van het klassement. Toch verwacht leider Antonio Tiberi nog iets van Evenepoel zaterdag op Jebel Hafeet.

Op de eerste aankomst bergop in de UAE Tour werd Remco Evenepoel met de voeten op de grond gezet. Op Jebel Mobrah kwam hij pas als 18de over de streep, op 2'04" van ritwinnaar Antonio Tiberi

Tiberi sloeg dubbelslag op Jebel Mobrah

De Italiaan nam ook de leiderstrui over Evenepoel, die op 1'44" volgt in het klassement. Daarmee staat Evenepoel pas op de elfde plaats, met Van Eetvelt (vierde) en Van Wilder (zevende) staan er nog twee Belgen voor hem. 

Zaterdag staat er met Jebel Hafeet (10,6 km aan gemiddeld 6,9%) nog een tweede aankomst bergop op het programma. "Ik weet dat de Jebel Hafeet mij goed ligt, dus ik zal mijn best doen de trui op die beklimming te houden", zegt Tiberi. 

Tiberi verwacht ook nog iets van Evenepoel

De Italiaan heeft 21 seconden voorsprong op Del Toro, nummer drie Tejada staat al op een minuut. "Ik let op iedereen, niet alleen op Del Toro. Er zijn nog meer concurrenten die goed in vorm zijn en die ik niet moet afschrijven."

Lees ook... Evenepoel te emotioneel na slechte prestatie? Sportpsycholoog velt zijn oordeel
Ook met Remco Evenepoel houdt Tiberi nog rekening. "Ik heb het idee dat Remco nog wel wat zal proberen op zaterdag", zei de Italiaan. In 2023 werd Evenepoel tweede op Jabel Hafeet, kan hij nu wel de zege pakken? 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Antonio Tiberi
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Twijfels over Mathieu van der Poel in de klassiekers: "Blijft dé hamvraag"

Twijfels over Mathieu van der Poel in de klassiekers: "Blijft dé hamvraag"

20:30
Na goede start bij nieuwe ploeg: Quinten Hermans krijgt tegenslag te verwerken

Na goede start bij nieuwe ploeg: Quinten Hermans krijgt tegenslag te verwerken

20:00
Naesen onthult hoe Benoot reageerde op missen voorjaar en blessure opliep

Naesen onthult hoe Benoot reageerde op missen voorjaar en blessure opliep

19:00
🎥 Belgische winst in Ruta del Sol, Ganna de beste tegen de klok in Algarve

🎥 Belgische winst in Ruta del Sol, Ganna de beste tegen de klok in Algarve

18:00
Evenepoel te emotioneel na slechte prestatie? Sportpsycholoog velt zijn oordeel

Evenepoel te emotioneel na slechte prestatie? Sportpsycholoog velt zijn oordeel

09:00
Nog eens goed nieuws: Visma-Lease a Bike slaat een stevige slag

Nog eens goed nieuws: Visma-Lease a Bike slaat een stevige slag

17:00
📷 Milan verklapt waar hij het met Evenepoel over had tijdens amusant gesprek

📷 Milan verklapt waar hij het met Evenepoel over had tijdens amusant gesprek

16:30
Bevrijding door vertrek van Evenepoel? Van Wilder is klaar en duidelijk

Bevrijding door vertrek van Evenepoel? Van Wilder is klaar en duidelijk

08:00
Movistar komt met update over Uijtdebroeks en ziet ook stevige uitdagingen

Movistar komt met update over Uijtdebroeks en ziet ook stevige uitdagingen

16:00
🎥 Belgische sprinter baalt ondanks nieuwe top tien en onthult wat er fout ging

🎥 Belgische sprinter baalt ondanks nieuwe top tien en onthult wat er fout ging

15:00
Sergeant verwacht veel van voorjaar Van Aert, maar ziet één belangrijke voorwaarde

Sergeant verwacht veel van voorjaar Van Aert, maar ziet één belangrijke voorwaarde

14:00
Bouwt UAE een klim voor WK van 2028? Koersdirecteur laat van zich horen

Bouwt UAE een klim voor WK van 2028? Koersdirecteur laat van zich horen

13:30
"Eerlijk, ik kan het niet meer": Verdonschot vermeed één iets in laatste weken als crosser

"Eerlijk, ik kan het niet meer": Verdonschot vermeed één iets in laatste weken als crosser

13:00
"Moeten realistisch zijn": Van Wilder zet Soudal Quick-Step met voeten op de grond

"Moeten realistisch zijn": Van Wilder zet Soudal Quick-Step met voeten op de grond

12:30
Widar wordt 19de op eerste aankomst bergop, Lotto-Intermarché reageert verrassend

Widar wordt 19de op eerste aankomst bergop, Lotto-Intermarché reageert verrassend

12:00
Nu Van Gils geblesseerd is: broedt Red Bull-BORA-hansgrohe op plan met Evenepoel?

Nu Van Gils geblesseerd is: broedt Red Bull-BORA-hansgrohe op plan met Evenepoel?

07:00
Van der Poel vindt één iets niet leuk aan de klassiekers: "Jammer"

Van der Poel vindt één iets niet leuk aan de klassiekers: "Jammer"

11:00
"Enorme aderlating..." Naesen baalt als een stekker bij Decathlon-CMA CGM

"Enorme aderlating..." Naesen baalt als een stekker bij Decathlon-CMA CGM

10:00
Met vertrouwen naar de klassiekers: Van Aert zal op belangrijke pion kunnen rekenen

Met vertrouwen naar de klassiekers: Van Aert zal op belangrijke pion kunnen rekenen

08:30
Grote triomfator geeft zijn indruk over het moment dat Evenepoel moest lossen

Grote triomfator geeft zijn indruk over het moment dat Evenepoel moest lossen

19/02
Nog meer Belgen met blessures: twee keer breuken bij valpartij in koers

Nog meer Belgen met blessures: twee keer breuken bij valpartij in koers

07:36
"Zal binnen 20 jaar nog meer betekenis krijgen": Genieten voor Belg bij Team UAE

"Zal binnen 20 jaar nog meer betekenis krijgen": Genieten voor Belg bij Team UAE

21:30
Van Gils spreekt klare taal richting Jan Christen die hem zwaar ten val bracht

Van Gils spreekt klare taal richting Jan Christen die hem zwaar ten val bracht

19/02
Ayuso en Almeida een hak gezet: "Ze wilden niet met me samenwerken"

Ayuso en Almeida een hak gezet: "Ze wilden niet met me samenwerken"

19/02
Evenepoel geeft zijn fout toe en gaat 'The Day After' akkoord met ploegleider: "Ik heb me laten vangen"

Evenepoel geeft zijn fout toe en gaat 'The Day After' akkoord met ploegleider: "Ik heb me laten vangen"

19/02
🎥 Is dit de reden? Expert neemt bikefit onder vuur na offday Evenepoel

🎥 Is dit de reden? Expert neemt bikefit onder vuur na offday Evenepoel

19/02
Arnaud De Lie stelt zware voorwaarde om Milaan-Sanremo te rijden

Arnaud De Lie stelt zware voorwaarde om Milaan-Sanremo te rijden

19/02
Jasper Stuyven fietst maatje kleiner na transfer en spreekt duidelijke taal

Jasper Stuyven fietst maatje kleiner na transfer en spreekt duidelijke taal

19/02
"Belangrijke waardemeter": Jasper Philipsen zegt waar hij er wil staan dit voorjaar

"Belangrijke waardemeter": Jasper Philipsen zegt waar hij er wil staan dit voorjaar

19/02
Verandert Red Bull plan met Evenepoel door uitvallen Van Gils? Ploegleider spreekt klare taal

Verandert Red Bull plan met Evenepoel door uitvallen Van Gils? Ploegleider spreekt klare taal

19/02
Soudal Quick-Step lost selectie voor Ronde van Rwanda

Soudal Quick-Step lost selectie voor Ronde van Rwanda

19/02
Eén en drie: twee broers op podium in UAE Tour

Eén en drie: twee broers op podium in UAE Tour

19/02
Zelfde lot als Eli Iserbyt? Fabio Jakobsen zegt hoe het gaat na operatie aan slagader

Zelfde lot als Eli Iserbyt? Fabio Jakobsen zegt hoe het gaat na operatie aan slagader

19/02
Medische update van Van Gils: meer dan enkel een bekkenbreuk vastgesteld

Medische update van Van Gils: meer dan enkel een bekkenbreuk vastgesteld

19/02
📷 Stevige valpartij in UAE Tour: Belgisch renner lijkt grootste slachtoffer en geeft op

📷 Stevige valpartij in UAE Tour: Belgisch renner lijkt grootste slachtoffer en geeft op

19/02
📷 Twee keer Van der Poel geklopt in Monumenten maar nu vooral een kans voor de fietsliefhebber

📷 Twee keer Van der Poel geklopt in Monumenten maar nu vooral een kans voor de fietsliefhebber

19/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Maxim Van Gils Wout Van Aert Christophe Laporte Jonathan Milan Tiesj Benoot Robbe Ghys Victor Campenaerts Tadej Pogacar Cian Uijtdebroeks Arnaud De Lie Oliver Naesen Jasper Stuyven Antonio Tiberi Laura Verdonschot Tim Merlier Marc Sergeant Pauline Ferrand-Prévot Fabio Jakobsen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved