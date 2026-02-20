📷 Milan verklapt waar hij het met Evenepoel over had tijdens amusant gesprek

Jonathan Milan boekte in de UAE Tour zijn tweede zege op rij. Opvallend was dat de Italiaan op zo'n dertig kilometer van de streep nog vrolijk zat te praten met Remco Evenepoel.

Minutenlang reden Remco Evenepoel en Jonathan Milan zij aan zij op zo'n 30 kilometer van de streep. Er werd gelachen en gepraat, het gaf duidelijk aan dat het er gemakkelijk aan toe leek te gaan in de vijfde etappe van de UAE Tour.

Milan onthult waarover hij praatte met Evenepoel

"Ik vroeg hem of hij plannen had voor de finale", grapte Milan bij Sporza over het gesprek met Evenepoel. In het begin van de etappe toonde Evenepoel zich ook even, maar werd snel weer tot de orde geroepen.

"Het was een leuk gesprek, over de komende etappes." Evenepoel krijgt zaterdag op Jebel Hafeet nog een kans om op te schuiven in het klassement, Milan mag zondag nog een laatste keer sprinten voor de zege.

Wint Milan dit jaar gemakkelijker?

Net als vorig jaar heeft Milan nu twee etappes gewonnen, maar verloor hij ook twee keer van Tim Merlier. De sprinter van Soudal Quick-Step is er dit jaar niet bij door een knieblessure, waardoor de weg open ligt voor een derde zege van Milan.

"Het lijkt allemaal gemakkelijk, maar dat is het niet", stelde Milan. "Ik heb geleerd uit mijn fouten van vorig jaar en de sprint niet te vroeg ingezet." Met ook nog twee zeges in de AlUla Tour heeft Milan dit jaar al vier keer kunnen zegevieren.



Lees ook... 🎥 Belgische sprinter baalt ondanks nieuwe top tien en onthult wat er fout ging›