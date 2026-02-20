Sergeant verwacht veel van voorjaar Van Aert, maar ziet één belangrijke voorwaarde

Sergeant verwacht veel van voorjaar Van Aert, maar ziet één belangrijke voorwaarde
Wout van Aert kende deze winter opnieuw een kleine tegenslag met zijn enkelblessure. Toch ziet Marc Sergeant nog kansen tegen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Alles verliep vlekkeloos voor Wout van Aert, tot hij op 2 januari een breuk opliep aan zijn enkel bij een val in Mol. Van Aert moest enkele dagen van de fiets blijven, maar echt veel trainingen heeft hij niet gemist. 

Sergeant ziet ontsnappen Van Aert

Een voordeel is zo'n blessure natuurlijk nooit, maar Marc Sergeant denkt wel dat Van Aert opnieuw een rol kan spelen dit voorjaar. "Hij heeft de motivatie, de motor, alles om te kunnen winnen. Dat is echt een machine", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad. 

Van Aert kende al de nodige pech de voorbije jaren, maar Sergeant gelooft er nog in. Vooral omdat Van Aert hem een ontspannen indruk geeft en niet gestresseerd lijkt. En dus verwacht Sergeant veel van Van Aert. 

Kan Van Aert rekenen op beste Laporte?

Hij ziet Van Aert aansluiten bij Van der Poel en Pogacar in de klassiekers en denkt dat een zege in Parijs-Roubaix niet onmogelijk is. "De sleutel voor deze ploeg ligt voor mij bij Christophe Laporte", stelt Sergeant.

"Kan hij terug naar dat niveau van twee jaar geleden?" Laporte is alleszins wel goed begonnen aan het seizoen met een zege in de Ruta del Sol. Vorig seizoen miste Laporte het hele voorjaar door een virus. 

