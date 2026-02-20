Bouwt UAE een klim voor WK van 2028? Koersdirecteur laat van zich horen

Eind november vorig jaar onthulde Tim Merlier dat het WK in 2028 in Abu Dhabi wellicht niet voor de sprinters zal zijn door de bouw van artificiële heuvels. De koersdirecteur van de UAE Tour heeft dat nu ook deels bevestigd.

Wollongong in 2022, Glasgow in 2023, Zürich in 2024, Kigali in 2025, Montreal in 2026 en Frankrijk in 2027. De parcoursen van het WK wielrennen zijn vaak enkel weggelegd voor klassieke renners en klimmers.

WK in 2028 niet voor sprinters?

De sprinters wachten als sinds het WK van 2016 in Doha op een nieuwe kans. Die leek er in 2028 te komen in Abu Dhabi. Al zou de organisatie volgens Tim Merlier aan het bouwen zijn aan enkele kunstmatige heuvels.

Dat zou in het voordeel moeten zijn van de renners die bij UAE Team Emirates rijden, zoals Tadej Pogacar en Isaac del Toro. Fabrizio D’Amico, de koersdirecteur van de UAE Tour, bevestigt ook dat er heuvels gebouwd worden.

Kunstmatige heuvel op WK van 2028?

"Het is nog te vroeg om in details te treden, maar het klopt dat er een kunstmatige heuvel wordt aangelegd in de buurt van Hudayriyat Island", zegt hij bij Tuttobici. Op Hudayriyat Island won Evenepoel de tijdrit in de UAE Tour.



"Dat idee was er al voordat het WK werd toegekend aan Abu Dhabi. Het idee is om renners die hier trainen een route te bieden met hoogteverschil. Wie weet komt de heuvel ook van pas op de WK, al zal het niet zo zwaar worden als in Rwanda, Canada of Haute-Savoie volgend jaar."