🎥 Belgische winst in Ruta del Sol, Ganna de beste tegen de klok in Algarve

Milan Fretin heeft in de Ruta del Sol zijn eerste zege van het seizoek geboekt in de sprint. Filippo Ganna was in de Ronde van de Algarve dan weer de beste tegen de klok.

Derde keer, goede keer voor Milan Fretin in 2026. Dit jaar was de Belgische sprinter van Cofidis al tweede geworden in de eerste etappe van de AlUla Tour en de Clasica de Almeria, in de Ruta del Sol was het wel prijs.

Visma-Lease a Bike rolde de rode loper uit voor Christophe Laporte met onder meer Victor Campenaerts. Maar in de sprint reed lead-out Axel Zingle op het verkeerde moment in de weg van zijn kopman.

Laporte verloor wat van zijn snelheid en Milan Fretin kon hem met enkele krachtige trappen op de pedalen voorbij gaan, de Fransman werd uiteindelijk pas derde. Tom Crabbe (Flanders-Baloise), die al won in Bessèges, sprintte naar plaats vijf.

Ganna wint tijdrit in Algarve, Almeida krijgt stevige tik

In de Ronde van de Algarve speelden de Belgen geen hoofdrol in de tijdrit, Jonathan Vervenne was de eerste Belg op de 21ste plaats. De winst was voor Filippo Ganna, met vijf seconden voorsprong op leider Juan Ayuso.

Toptalent Paul Seixas werd knap vierde op dertien seconden. Hij volgt op zeven seconden van Ayuso in het klassement. Joao Almeida werd de verliezer van de dag, hij werd pas tiende in de tijdrit en volgt nu op 44 seconden van Ayuso.

