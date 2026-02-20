Naesen onthult hoe Benoot reageerde op missen voorjaar en blessure opliep

Tiesj Benoot mist door een hernia het hele klassieke voorjaar. Ploegmaat Oliver Naesen geeft wat meer uitleg over wat er aan de hand is met Benoot.

Na vier jaar bij Visma-Lease a Bike zocht Tiesj Benoot een nieuwe uitdaging bij Decathlon-CMA CGM. Hij kon zo meer zijn eigen kans gaan in het voorjaar, vorig jaar was hij nog derde in Dwars door Vlaanderen en zesde in de Ronde van Vlaanderen.

Hoe liep Benoot zijn hernia op?

In december ging het echter al mis op stage. Volgens ploegmaat Oliver Naesen had Benoot toen al veel last tijdens het zitten en wandelen, maar was dat niet zo tijdens het fietsen. Een oorzaak werd toen nog niet gevonden.

"We dachten dat het misschien om een spierscheur ging door het lopen, want dat doet hij graag. Maar met rust in januari werd het alleen maar erger. Na meerdere scans bleek het een hernia te zijn", zegt Naesen bij Sporza.

Reactie Benoot op missen van klassieke voorjaar

Benoot moest onder het mes en zal daardoor voor het eerst in zijn carrière het voorjaar missen. "Tiesj gaat er heel goed mee om, maar het is zonder twijfel een duistere periode", stelt Naesen nog.

Lees ook... "Enorme aderlating..." Naesen baalt als een stekker bij Decathlon-CMA CGM›

Voor Benoot is het gewoon bijzonder ongelukkig dat het net nu gebeurde, nu hij nieuw is bij Decathlon-CMA CGM. De ploeg investeerde in hem en gaf hem ook een nieuwe rol, nu kan Benoot die verwachtingen niet inlossen.