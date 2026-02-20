Twijfels over Mathieu van der Poel in de klassiekers: "Blijft dé hamvraag"

Alpecin-Premier Tech was de afgelopen jaren een van de ploegen van het voorjaar. Marc Sergeant vraagt zich af of Mathieu van der Poel nog eens zijn topniveau zal kunnen halen.

Vorig jaar won Alpecin-Premier met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix twee monumenten dankzij Mathieu van der Poel. De Nederlander won ook nog de E3 Saxo Classic en werd derde in de Ronde van Vlaanderen.

In 2024 deed de ploeg van de broers Roodhooft het zelfs nog beter met winst van Philipsen in Milaan-Sanremo en van Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook in 2023 won Van der Poel Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

Kan Van der Poel opnieuw op topniveau presteren?

De verwachtingen liggen dan ook hoog voor Alpecin-Premier Tech dit seizoen in het voorjaar, dat zijn ze volgens Marc Sergeant aan hun stand verplicht. Al vraagt hij zich af of Van der Poel opnieuw op topniveau zal presteren.

"De hamvraag blijft: kan Mathieu van der Poel zijn niveau aanhouden? De afgelopen twee seizoenen was hij zo ongelofelijk sterk: als hij dit jaar opnieuw op peil is, zitten ze op rozen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Als Jasper Philipsen ook in vorm is, wat vorig jaar niet het geval was na zijn zware val in Nokere Koerse, dan heeft Alpecin-Premier Tech opnieuw een dodelijk duo dat in heel wat koersen kan strijden voor de zege.