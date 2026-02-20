"Eerlijk, ik kan het niet meer": Verdonschot vermeed één iets in laatste weken als crosser

Laura Verdonschot rijdt in Oostmalle haar laatste cross uit haar carrière. Op haar 29ste hangt ze haar fiets door een aanhoudende blessure aan de haak.

Verdonschot rijdt laatste cross in Oostmalle

Door problemen met haar liesslagader, waar ze ook een operatie voor onderging, hangt Laura Verdonschot zondag in Oostmalle noodgedwongen haar fiets aan de haak en zet ze een punt achter haar carrière.

Het is al even duidelijk dat Verdonschot zal stoppen, waardoor ze niet verwacht dat ze overmand zal worden door emoties. Omdat ze in haar hoofd al even afscheid heeft genomen van het feit dat ze topsporter is.

Door de constante pijn tijdens het fietsen is de motivatie om te trainen ook al een tijdje weg bij Verdonschot. Zo zat ze tussen haar stage in Spanje en de cross in Lille niet meer op de fiets, vorige week liet ze ook Sint-Niklaas en Brussel schieten.

Verdonschot wilde geen pijn meer

"Eerlijk: ik kan me echt niet meer opladen om te gaan trainen. Ik wil mezelf niet nog meer pijn doen", zegt Verdonschot bij Het Belang van Limburg. "Door niet te trainen, ben ik er meteen zeker van dat het resultaat ondergeschikt is."



Toch hoopte Verdonschot nog op een wonder en een uitschieter. "Zelfs na het BK was ik nog teleurgesteld. Erg, hè." Verdonschot viel al snel uit de top tien en gaf er de brui aan op het BK in Beringen.