Nog eens goed nieuws: Visma-Lease a Bike slaat een stevige slag

Visma-Lease a Bike heeft het contract van Pauline Ferrand-Prévot (34) verlengd tot eind 2028. De Française won vorig jaar Parijs-Roubaix en de Tour de France bij haar terugkeer naar de weg.

Bij de mannen moest Visma-Lease a Bike tevreden zijn met een tweede plaats in de Tour met Jonas Vingegaard, bij de vrouwen was het wel prijs met Pauline Ferrand-Prévot. En de Française won ook twee ritten.

Na een afwezigheid van zes jaar in het wegwielrennen maakte Ferrand-Prévot vorig jaar haar comeback op de weg. Het werd dus meteen een topjaar, haar contract werd met één jaar verlengd tot eind 2028.

Ferrand-Prévot maakt doel van tijdrijden en Spelen in 2028

"Ik vind het echt fijn om deel uit te maken van dit team en voel me hier gelukkig en thuis. Voor het eerst voel ik me echt begrepen, als persoon en als renster. Ik zie mezelf nergens anders naartoe gaan", zegt Ferrand-Prévot.

"Komend jaar wil ik me focussen op het ontwikkelen van mijn tijdrit. Samen met het team hebben we dat als doel gesteld. Daarnaast hoop ik op mijn best te zijn op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, wat een spannend langetermijndoel is."



"Wat haar echt onderscheidt, is hoe ze ambitie combineert met een constante drang om zich te ontwikkelen. Ze stelt hoge eisen aan zichzelf en ook aan ons als staf", zegt teammanager Rutger Tijssen nog.