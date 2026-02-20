Na goede start bij nieuwe ploeg: Quinten Hermans krijgt tegenslag te verwerken

Quinten Hermans is niet meer van start gegaan in de derde etappe van de Ruta del Sol. De Belgische nieuwkomer bij Pinarello-Q36.5 wilde zijn volgende doelen niet in gevaar brengen.

Hermans geeft op in Ruta del Sol

Met een elfde plaats in de eerste etappe van de Ronde van Murcia en een veertiende plaats in de Clasica Jaen was het debuut van Quinten Hermans bij Pinarello-Q36.5 zeker niet onaardig.

Deze week was hij aan de slag in de Ruta del Sol, maar Hermans is niet meer van start gegaan in de derde etappe. Volgens HLN voelde Hermans zich wat ziek en is hij uit voorzorg niet meer van start gegaan.

Programma Quinten Hermans

Hermans wil zo vermijden dat hij zijn volgende doelen in gevaar brengt. Op het voorjaarsprogramma van Hermans staan onder meer de Strade Bianche (7 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) in maart.

In april wordt Hermans dan weer aan de start verwacht van alle heuvelklassiekers. De Brabantse Pijl (17 april), de Amstel Gold Race (19 april), de Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) staan dan op zijn programma.



In 2022 werd Hermans verrassend tweede in Luik-Bastenaken-Luik, toen hij Wout van Aert klopte in de sprint. Vorig jaar werd Hermans vijftiende in de Strade Bianche, op ruim vijf minuten van Tadej Pogacar.