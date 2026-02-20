🎥 Belgische sprinter baalt ondanks nieuwe top tien en onthult wat er fout ging

Jonathan Milan heeft zijn tweede ritzege op rij geboekt in de UAE Tour. Steffen De Schuyteneer van Lotto-Intermarché was de enige Belg in de top tien op de zevende plaats.

Twee op twee voor Jonathan Milan

Voor de tweede dag op rij eindigde de etappe in de UAE Tour op een massasprint. Matteo Milan (Groupama-FDJ) kwam ten val en zou niet sprinten tegen zijn broer voor de overwinningen.

Jonathan Milan (Lidl-Trek) was duidelijk de sterkste en won voor de Noor Erlend Blikra (Uno-X) en zijn Italiaanse landgenoot Matteo Malucelli (XDS Astana). Milan is ook de nieuwe leider in het puntenklassement.

De Schuyteneer baalt na nieuwe zevende plaats

Steffen De Schuyteneer (20) sprintte voor Lotto-Intermarché voor de tweede dag op rij naar de zevende plaats. Voor De Schuyteneer toch balen, hij verloor in de slotkilometer zijn ploegmaats De Buyst en Van Sintmaartensdijk.

"Het was echt heel chaotisch, vooral met die valpartij in de laatste bocht. Ik ben opnieuw zevende, voor wat het waard is. De sprints hier zijn echt een loterij, het is jammer dat ik het niet kan afwerken voor de ploeg", zei hij achteraf bij Sporza.

"De benen zijn goed, maar het moet ook eens wat meezitten. Zondag is er nog een laatste kans", besloot De Schuyteneer nog. Zaterdag is er opnieuw een rit voor de klimmers met aankomst op Jebel Hafeet (10,6 km aan gemiddeld 6,9%).



Lees ook... 📷 Milan verklapt waar hij het met Evenepoel over had tijdens amusant gesprek›