Movistar komt met update over Uijtdebroeks en ziet ook stevige uitdagingen

Cian Uijtdebroeks hield aan een val in de Ronde van Valencia een breuk over aan zijn elleboog. Zijn ploeg Movistar ziet het echter snel goed komen en verwacht nog veel van Uijtdebroeks.

In de Ronde van Valencia debuteerde Cian Uijtdebroeks voor Movistar, maar in de derde etappe liep het mis. De Belgische aanwinst kwam ten val en er werd uiteindelijk een breukje in zijn elleboog gevonden.

Movistar wil Uijtdebroeks beter maken

"We hebben nog niet veel meer uit hem kunnen halen door zijn blessure, maar dat komt wel goed en hij is er klaar voor", zegt ploegleider Pablo Lastras bij AS. Bij Movistar geloven ze vooral dat ze veel meer uit Uijtdebroeks kunne halen.

"Hij beseft waar hij vandaan komt en is erg blij met waar hij nu is", verwijst Lastras naar Visma-Lease a Bike. Daar verbrak Uijtdebroeks na twee jaar zijn contract en tekende hij een nieuw contract van vier jaar bij Movistar.

Het geloof van Movistar in Uijtdebroeks is groot. "Hij houdt van zware uitdagingen en straalt veel zelfvertrouwen uit, voor zover ik met hem heb kunnen praten. Hij is nog erg jong, en gezien de verantwoordelijkheid die een wielrenner in België draagt... Hij weet waar hij aan begint."

Programma Cian Uijtdebroeks



Wanneer Uijtdebroeks weer aan de start zal staan, is nog niet duidelijk. Parijs-Nice (8 tot 15 maart) zou zijn volgende koers worden, als hij daar niet aan de start staan dan zal dat in de Ronde van het Baskenland zijn (6 tot 11 april).