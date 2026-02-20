Slechtste resultaat ooit vorig jaar: Jasper Stuyven onthult zijn droomkoers

Jasper Stuyven maakte de overstap naar Soudal Quick-Step na twaalf jaar bij Lidl-Trek. Hij droomt nog altijd van het winnen van klassiekers.

Op zijn 33ste is Jasper Stuyven nog aan een nieuw avontuur begonnen van drie jaar bij Soudal Quick-Step. Samen met Dylan van Baarle moet Stuyven ervoor zorgen dat The Wolfpack opnieuw finales van klassiekers rijdt.

Palmares Jasper Stuyven

Winnen, dat is echter nog een ander verhaal. Zijn laatste zege boekte Stuyven bijna vijf jaar geleden in Milaan-Sanremo in 2021, in 2020 won hij ook de Omloop Het Nieuwsblad en in 2016 al Kuurne-Brussel-Kuurne.

Vorig jaar was Stuyven nog goed voor een vijfde plaats in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb al geweldige dromen bereikt, maar ook een heleboel nog niet", zegt Stuyven bij The Wolfpack Howls.

Stuyven droomt van Parijs-Roubaix

"Daarom zit ik nog altijd in het peloton en heb ik ook nog dezelfde passie voor de sport. Ik hou van de Ronde van Vlaanderen en de E3, maar ik hou eigenlijk écht het meeste van Parijs-Roubaix", geeft Stuyven nog toe.



In 2017 werd Stuyven er al eens vierde, in 2018 was hij vijfde. In 2022 werd Stuyven zevende, vorig jaar moest hij tevreden zijn met een 95ste plaats op ruim dertien minuten van Van der Poel. Het was zijn slechtste resultaat op tien deelnames.