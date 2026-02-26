🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

Gaan Van der Poel en Pogacar ons dit jaar weer verwennen met indrukwekkende versnellingen? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Wie er toch om een of andere reden zou aan twijfelen, wordt gerustgesteld op sociale media. Daar zorgt Freddy Ovett wel voor, de trainingspartner van Van der Poel. Hij heeft op Instagram trainingsbeelden van Van der Poel geplaatst waarop de Nederlander zijn explosieve demarrage test. "Die ene kerel die versnelt zonder reden", schrijft Ovett.

Dat is al een knipoog op zich, want natuurlijk is daar wel een reden voor. Het is dit soort versnelling die Van der Poel binnenkort weer nodig heeft, om te beginnen op de klimmetjes in Milaan-Sanremo. Van der Poel moest zelf blijkbaar wel even bekomen van deze inspanning op training. "Een minuut kan een lange 60 seconden zijn", aldus VDP in de comments.

Inbeelden van duel Pogacar-Van der Poel

Het is wel belangrijk om dit filmpje te bekijken met geluid. Anders heb je iets gemist. In de verte rijdt iemand met een witte trui. Zo kan Van der Poel doen alsof hij moet achtervolgen of Pogacar, of dat is toch de verbeelding van een opvallende, gekke stem. "Komaan, campione. Maak iedereen kapot. Je lost Van der Poel al! Allé, Tadej, komaan!"

Goed voor knipoog nummer twee. De video is overigens ook niet onopgemerkt voorbijgegaan ... bij Tadej Pogacar himself. De Sloveen heeft een ludieke reactie in huis. "Die audio ... Ik ben blij (en bang) dat ik je motiveer voor je trainingen", richt Pogacar zich tot Van der Poel. Binnenkort kunnen ze weer met elkaar de strijd aangaan.



Van der Poel start in de Omloop

Op Pogacar is het nog langer wachten, maar Van der Poel zien we komend weekend dus al koersen op de weg. Na zijn reis met de privéjet richting België komt Van der Poel voor het eerst in zijn carrière aan de start van de Omloop.