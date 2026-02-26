Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

Ook voor een ex-renner houdt de weg gevaren in. Jan Bakelants is woensdag tijdens een fietstocht aangereden en is in het ziekenhuis beland.

Dat is onthuld tijdens de eerste aflevering van een nieuw seizoen Wielerclub Wattage. Bakelants was zelf dus niet aanwezig, maar besloot wel in te bellen en te duiden wat er had plaatsgevonden. "Iemand die van zijn oprit reed, had zich niet vergewist van het feit of er wel of geen verkeer aankwam. Hij had mij dus niet gezien. Ik ben gevallen en ben op mijn hoofd terechtgekomen."

Het was wel degelijk een valpartij met medische gevolgen. "Ik heb een hersenschudding, maar wist vooral op het moment zelf niet wat er aan de hand was. Ze hebben mij beslist om mij hier in het ziekenhuis te houden in Bonheiden. Voorts heb ik alleen wat schaafwonden. Ik ben binnenstebuiten gekeerd en het leek erop dat er geen breuken waren."

Bakelants belt vier keer met echtgenote

Dat is altijd het voornaamste na een valpartij. Voor de zekerheid monitoren ze hem dus nog even in het ziekenhuis. Een hersenschudding is toch ook niet niets. Er heeft zich ook een opvallende interactie afgespeeld tussen Bakelants en zijn vrouw Daphne. "Blijkbaar heb ik haar vier keer gebeld. Mijn Garmin stond zo afgesteld dat die automatisch een bericht stuurt als er iets gebeurt."

Door een soort van crashdetectie kwamen ze dus wel snel na de val met elkaar in contact. "We hebben gebeld en daarna heb ik haar nog drie keer teruggebeld om hetzelfde te zeggen. Ik vroeg of ik 's avonds iets moest doen, ik was dus helemaal van 't padje", wist Bakelants in eerste instantie niet meer dat hij verwacht werd bij Wielerclub Wattage.

Herstel nu prioriteit voor Bakelants



De aflevering van de tv-podcast kon dus wel doorgaan met de andere gasten. Voor Bakelants zelf is de prioriteit uiteraard om goed te herstellen van zijn valpartij. Ook onze redactie wenst hem alvast veel beterschap.