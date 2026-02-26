"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel
Foto: © photonews

Remco Evenepoel mag niet bewegen of dat staat in ons land in alle kranten. Dat gevoel heeft Michael Boogerd en hij komt met een dwingende oproep.

Kritiek op Remco Evenepoel

Remco Evenepoel kreeg in ons land al aardig wat kritiek omdat hij in de UAE Tour bergop de rol moest lossen. Michael Boogerd laat in de wielerpodcast van de NOS weten dat hij dit onterecht vindt.

“Ik woon in België en daar zie je dat elke dag de kranten er vol over staan. Als Evenepoel last heeft van zijn grote teen, dan staat dat breed uitgemeten. Dat gaat helemaal nergens over natuurlijk”, klinkt het bij de Nederlander.

Boogerd vindt dat Evenepoel al een heel mooie palmares bij elkaar gefietst heeft, zeker ook omdat hij pas later begon met koersen, omdat hij eerst bij RSC Anderlecht voor een carrière in het voetbal ging.

Niet op een normale manier

“En hij is echt bijzonder, als je zo’n erelijst hebt. Waarom moet hij de Tour winnen? Waarom? Is het niet goed genoeg?”, vraagt Boogerd zich af. “Als je dan kijkt naar zijn erelijst, dan denk ik: ‘Laat die jongen lekker met rust en laat hem een beetje genieten’.”


Boogerd zet de overwinningen van Evenepoel, die voor de buitenwereld normaal zijn, in een bijzonder daglicht. “Hij wint koersen ook niet op een normale manier he. Het WK en de Olympische Spelen. Het is gewoon heel bijzonder wat hij doet, maar wat Tadej Pogacar doet is natuurlijk ‘Merxiaans’”, besluit Boogerd.

