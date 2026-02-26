David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

Mathieu van der Poel heeft zelfs broer David lang in spanning gehouden over de Omloop. Uiteindelijk viel dan toch de beslissing om mee te doen.

Bij Sporza Daily blikt David van der Poel al vooruit. Hij steekt niet weg dat Mathieu favoriet is, ook al heeft dat weinig te maken met het afgelopen veldritseizoen. "Dat is zijn statuut. Overal waar hij start in voorjaarskoersen is hij topfavoriet. Dat zal zaterdag niet anders zijn. We weten uit het verleden dat hij enkel aan de start komt in een heel goede conditie en heel goede vorm."

David duimt voor een herhaling van dat scenario voor komende zaterdag. Voorts is hij ook vol lof voor de ploeg die Alpecin-Premier Tech aan de start brengt. "Ze hebben een heel indrukwekkende ploeg, met Philipsen en Groves erbij, en een aantal sterke jongens in dienst. De Omloop kan een tactische koers worden, al is dat niet altijd zo."

De gunfactor van Philipsen

Er kan dus wel wat met pionnen geschoven worden. David schat in wat dat tactische steekspel dan kan geven. "Ik neem aan dat Mathieu de koers hard zal maken en Jasper Philipsen en Kaden Groves achter de hand zal houden. Hij zou Jasper zeker ook de overwinning gunnen als dat zo uitkomt, dat hebben we gezien in de Tour en Milaan-Sanremo."

Later dit seizoen doet Mathieu ook mee aan In Flanders Fields, een koers die we vroeger kenden als Gent-Wevelgem. Net als de Omloop is dat een koers die de jongere broer van David nog niet won. "Dat is nog een wedstrijd die nog niet afgevinkt is. Misschien wint niet altijd de sterkste daar, wat ook het geval is in Kuurne. Zijn palmares overstijgt die wedstrijden een beetje, met alle respect."

Gemotiveerde Van der Poel

Lees ook... Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord
Dat nuanceert ook het belang van de uitkomst komende zaterdag. "Een overwinning in de Omloop of het vroegere Gent-Wevelgem zal zijn carrière niet veranderen. Hij zal zeker en vast wel supergemotiveerd zijn om ook die wedstrijden aan zijn palmares toe te voegen." 

