Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

Opnieuw trekt een bekende naam onder de renners voor de klassiekers een streep door het voorjaar. Neilson Powless moet herstellen van een operatie. Eerder brachten renners als Pedersen en vooral Benoot al vergelijkbaar nieuws.

Zijn ploeg EF Pro Cycling laat via sociale media weten dat Powless deze week een operatie heeft ondergaan om ontstoken weefsel te laten verwijderen uit zijn linkerknie. Er zal een herstelperiode nodig zijn van acht tot twaalf weken. De goede verstaander heeft het al snel begrepen: Powless moet een kruis maken over het voorjaar.

Dat is een harde klap voor de ploeg en hartverscheurend nieuws voor de renner zelf. EF laat echter weten dat Powless de sterkte en vastberadenheid toont die nodig is om met dit nieuws om te gaan. Hij plaatst het allemaal in het juiste perspectief, ook al is dit helemaal niet makkelijk. Powless had immers weer grote doelen gesteld.

Grote ontgoocheling voor Powless

"Ik had een plan opgemaakt met koersen waar ik wilde op mikken en waar ik goed in wilde presteren", laat Powless weten. "Dit is dus een grote ontgoocheling. Dit voorjaar zal een periode worden van herstel voor mij", is de Amerikaan realistisch. Er zit niets anders op dan de knop om te draaien en zich nu te richten op het najaar.

"Ik zal mijn ploegmaats kunnen volgen op TV en zal extra tijd kunnen spenderen met mijn familie", vat Powless het zo goed mogelijk op. "Hopelijk geeft het mij extra motivatie en energie voor het tweede deel van het seizoen." Powless reed dit jaar voorlopig enkel de Ronde van de Provence, maar moest tijdens de derde rit opgeven.

Van Aert geklopt in Dwars door Vlaanderen

Vorig jaar maakte Powless nog furore door Dwars door Vlaanderen te winnen. Hij was toen op pad met drie renners van Visma-Lease a Bike, maar kon in de sprint verrassend de maat nemen van Wout van Aert. Voorts waren er ook toptiennoteringen in de Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

