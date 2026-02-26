Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

De deelname van Mathieu van der Poel aan de Omloop is toch wel hèt nieuws van de afgelopen dagen. José De Cauwer duidt wat dit betekent.

Dat kon De Cauwer doen als een van de gasten in het duidingsprogramma De Afspraak op VRT. Het enthousiasme bij De Cauwer in aanloop naar het Vlaamse openingsweekend was in elk geval uitermate aanwezig. Overal waar hij passeert, wordt hij dan ook gevraagd naar zijn verwachtingen voor het nieuwe wegseizoen.

Betekent de deelname van Van der Poel nu dat het boeken toe is voor de rest? "Goh, dat zou wel heel makkelijk zijn", lijkt De Cauwer dat eerst te nuanceren. "Maar we moeten daar toch aan denken", lacht de ex-bondscoach vervolgens. Kortom: het is niet zo dat de anderen geen kans meer maken, maar heel veel scheelt het ook niet.

De Cauwer duidt verschil tussen weg en veld

Een sprankeltje hoop toch voor de tegenstanders van Van der Poel: in het wegwielrennen gelden niet dezelfde wetten als in het veldrijden. "In het veld zijn de verhoudingen nog duidelijker. Je kan daar echt wel afstand nemen. Koers duurt veel langer. Je kan in het wiel zitten, je kan van alles tegenkomen. Er wordt meer als ploeg gereden. Dat gaat zomaar niet vanzelf."

Het was lang wachten op een beslissing van Van der Poel over een eventuele deelname aan de Omloop. Hij zal er dus toch bij zijn zaterdag: enigszins een donderslag bij heldere hemel voor andere kandidaat-winnaars. "Er waren een deel renners die dachten dat ze bij de kanshebbers waren. Omdat Mathieu mee rijdt, denken ze: dju, toch."

Van der Poel bepaalt de dynamiek

Lees ook... 🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen›

De dynamiek van de koers zal grotendeels van Van der Poel afhangen. "Hij speelt sowieso een rol: hij legt de koers lam, of hij gaat de koers openbreken. Iedereen zit een beetje te wachten op wat er gaat gebeuren, ook de kijker thuis."