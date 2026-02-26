De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

José De Cauwer uit zich als iemand die nog altijd volop gelooft in Wout van Aert. De Cauwer kan niet geloven dat Van Aert aan het einde van zijn carrière zou achterblijven zonder zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

Laten we wel niet vergeten dat Van Aert heeft moeten herstellen van een enkelbreukje. Het is zo'n zonde dat zijn voorbereiding vaak verstoord geraakt. "Neen, hij heeft wederom niet de ideale voorbereiding gehad, maar het is en het blijft Wout van Aert", aldus De Cauwer in De Afspraak.

Dat is volgens De Cauwer een renner die toch nog angst inboezemt bij de concurrentie. "Geloof mij: dat is nog altijd een naam binnen het peloton, misschien nog meer dan daarbuiten. Het is iemand waar renners naar opkijken, waar ze schrik van hebben. Ze gaan ermee moeten dealen", belooft De Cauwer in Van Aert als factor in het voorjaar.

Van Aert moet nog enkele jaren mee kunnen

De eerste voorwaarde is dan wel dat de Visma-Belg overeind kan blijven. "Als die problemen nu eens achterwege zouden blijven, die breuken en die valpartijen. Het is een man die zich heel goed verzorgt en er heel veel voor doet. Dan denk ik dat hij toch nog een jaar of drie-vier op dat hoogste niveau moet meekunnen", voorspelt De Cauwer.

Die grote klassieke wens zou toch eens in vervulling moeten kunnen gaan. "Het zou bijna onmogelijk zijn dat een renner als Wout van Aert niet één keer de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wint. Zes-zeven jaar geleden gingen we ervan uit dat hij die koersen drie of vier keer zou winnen. Door die superzware valpartijen zijn er natuurlijk wel wat krasjes op die carrosserie gekomen."

De Cauwer gelooft nog in kansen Van Aert

Het is duidelijk dat De Cauwer Van Aert zo'n grote overwinning gunt, maar het blijft niet bij gunnen. De voormalige bondscoach gelooft ook dat er nog kansen komen voor Van Aert om die zege binnen te halen. "Ja, zeker", knikt De Cauwer bevestigend.