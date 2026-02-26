Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man
De aanwezigheid van Mathieu van der Poel in het Vlaamse openingsweekend zal velen op het puntje van de stoel doen zitten. Tom Boonen voegt toch enige nuance toe aan het debat.

Van der Poel wordt geacht de sleutel in handen te hebben in de Omloop. Niet vergeten dat de Omloop vorig jaar eindigde op een groepsspurt. "Dat kan ook dit jaar", maakt Boonen zich sterk in Wielerclub Wattage. "Dat heeft niets te maken met wie er aan de start staat, maar wel met het weer. Het moest vorig jaar ook geen sprint worden. Het kan ook zijn dat de wind volledig juist staat."

Boonen hamert erop dat vooral de omstandigheden juist moeten zijn. "Het is niet omdat Mathieu van der Poel aan de start staat dat hij sowieso de wedstrijd gaat laten ontploffen langs alle kanten." In de finale komt wel Parikeberg voor. "Parikeberg is een stevig stukje, maar in het totaalpakket zal dat het verschil niet maken. Het is afhankelijk van hoe ze gebruik maken van de wind."

Boonen niet blind voor seizoensstart Magnier

Het is vooral uitkijken wat er gebeurt op die smalle wegen. Op basis van het relaas van Boonen schuift Ruben Van Gucht dan eerder de naam van Paul Magnier naar voren voor de Omloop. In elk geval is er een groot geloof in een sterk voorjaar van Magnier. "Hij is heel goed bezig dit jaar. Hij heeft de draad terug opgepikt", stelt Boonen vast.

De wereldkampioen van 2005 merkt de progressie op. "Je ziet dat hij een heel goede winter achter de rug heeft. Hij is meer man geworden qua lichaamsbouw en uitstraling. Ik verwacht dat hij de aansluiting zal maken net onder de drie toppers." Mark Uytterhoeven duidt wat Magnier zo gevaarlijk maakt in de sprint: "Hij kan zich plaatsen zonder trein."

Magnier kopman op ontspannen manier

Lees ook... Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord
Dirk De Wolf is ook een believer, mede door de samenstelling van de ploeg. "Hij heeft sterke mannen naast zich: Van Baarle, Stuyven, Lampaert." Boonen vindt de manier waarop Magnier de koersen kan benaderen ook een voordeel. "Hij kan op een relatief ontspannen manier het kopmanschap ervaren." 

