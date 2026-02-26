Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

Het meest spraakmakende duel tussen Mathieu van der Poel en een van zijn uitdagers vond tot dusver in de Samyn Classic van vorig jaar plaats. Mogelijk komen ze elkaar in de Omloop opnieuw tegen.

Paul Magnier werd vorig jaar in de Samyn Classic tweede, achter Van der Poel. De Fransman van Soudal Quick-Step is amper 21 maar denkt toch al verder dan zijn neus lang is. Op termijn is zijn ambitie om te schitteren in de grote klassiekers. "Klopt", bevestigt hij in HLN. "En me opwerken tot een echte leider in dat specifieke werk, zoals Mathieu van der Poel."

Dat is niet min: Magnier toont zich zo laaiend ambitieus. Dat mag uiteraard. Het niveau dat mannen als Van der Poel, Pogacar en Pedersen halen, spreekt alleszins tot de verbeelding. "Des vraies machines, hein. En toch. Hét grote doel dit seizoen is om zo dicht mogelijk proberen toe te groeien naar hun immense niveau", daagt Magnier zichzelf uit.

Magnier en Van der Poel hebben liefde voor VTT

Hij geeft zichzelf de nodige tijd om dat niveau te bereiken, maar wil dit seizoen dus wel al een mooie stap in die richting zetten. Het is ook geen toeval dat hij eerder reeds zelf de naam van Van der Poel liet vallen. De Nederlander is immers een renner die hem al vroeg was opgevallen: ze delen de liefde voor een andere discipline.

In 2022 werd Magnier nog derde op het WK voor junioren in het mountainbiken. Het zou wat ver gaan om Van der Poel een idool te noemen, maar hij geniet wel een bepaalde appreciatie. "Als mountainbiker keek ik wel al op naar Van der Poel, omdat hij als één van de weinigen VTT en weg combineerde. Zijn agressieve, stijlvolle koersstijl staat me geweldig aan."

Van der Poel een voorbeeld voor Magnier



Van der Poel is dus een heel mooi voorbeeld voor Magnier. Zeker nu die laatste ook volledig de overstap naar het wegwielrennen heeft gemaakt en zich ontpopt tot het goudhaantje van Soudal Quick-Step. "Zoals gezegd: zo wil ik het op een dag ook doen."