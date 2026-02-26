📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

Wout van Aert rijdt zondag niet mee in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat laat zijn ploeg Visma Lease a Bike weten via haar officiële kanalen.

Geen Wout van Aert in de Omloop

Wout van Aert komt niet aan de start van de Omloop, de opener van het Belgische wielerseizoen op zaterdag. Dat maakte Visma Lease a Bike bekend.

“Helaas zal Wout van Aert zaterdag niet kunnen starten in Omloop Het Nieuwsblad, omdat hij ziek is geworden. De winnaar van de editie van 2022 neemt de tijd om te herstellen”, klinkt het in een mededeling.

Wout van Aert is zelf ontgoocheld dat hij niet kan meekoersen. “Het is uiteraard een grote domper om mijn eerste wedstrijd te moeten missen, zeker nadat ik me de hele winter heb voorbereid op het klassiekerseizoen.”

Vervanger aangeduid

Het trainingskamp was geslaagd en Van Aert voelde zich heel erg sterk. “Maar helaas is het ook die periode van het jaar waarin je snel ziek kunt worden. Ik blijf positief over het gevoel dat ik had tijdens de trainingen en heb er vertrouwen in dat ik snel weer kan koersen. Alleen niet deze zaterdag.”

Wout van Aert wordt bij zijn Nederlandse ploeg vervangen door Pietro Mattio. Zo komt er dus geen duel met Mathieu van der Poel, wiens deelname woensdag bevestigd werd door Alpecin-Premier Tech.



