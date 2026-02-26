Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

Er valt eindelijk nog eens goed nieuws te melden over Mads Pedersen. De kopman van Lidl-Trek zit alweer op de fiets.

Begin deze maand incasseerden renner en ploeg nochtans een harde klap om te verwerken. Pedersen kwam ten val in de openingsrit van de Ronde van Valencia een pols- en sleutelbeenbreuk op. Er moest dus rekening gehouden worden met een aanzienlijke herstelperiode, waardoor de klassiekers in gevaar zouden kunnen komen.

Dat zou enorm jammer zijn, aangezien Pedersen anders een van de namen was om een hoofdrol op te eisen in deze koersen. In een podcast liet hij onlangs zelf uitschijnen dat het moeilijk zou worden om tijdig te herstellen. Ploegmaat Mathias Norsgaard onthulde pas nog hoe angstaanjagend het was om Pedersen te zien liggen na zijn val.

Pedersen traint met zijn vader

Een ander wieleraccount had op X al een trainende Pedersen (met ondersteuning rond de pols) gespot en ook wielerblogger Lukáš Ronald Lukács heeft nu beelden gedeeld van een Pedersen die terug op de fiets zit. Pedersen was samen met zijn vader aan het fietsen, in het gezelschap van enkele andere renners, voornamelijk van Lidl-Trek.

MADS PEDERSEN IS BACK (almost) 😍



Today Mads Pedersen joined his teammates on a camp in Mallorca. And this is what his teammate Mathias Norsgaard said about it:



“I turn around, and then I can just see some Lidl-Trek rider with a team car behind him. I’m thinking, ‘What the… pic.twitter.com/58JKbD8yw8 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) February 25, 2026

Overigens zou zijn ploegmaat Mathias Norsgaard zich bij het Deense Feltet al lovend hebben uitgelaten over het niveau dat Pedersen al haalde. "Ik had het moeilijk om zijn tempo te volgen. Ik dacht: dit is onwerkelijk", getuigde de tijdrijder. Dan moet de revalidatie van Pedersen ineens toch wel heel vlot verlopen, als hij meteen zo stevig doortrekt.





Nog eens positief signaal over Pedersen

Dit betekent uiteraard nog niet dat hij al victorie moet kraaien. Het wordt nog een inhaalrace, vooral richting de Ronde van Vlaanderen. Wel is dit na eerdere sombere signalen eindelijk nog eens heel goed nieuws over Pedersen.