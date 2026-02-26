Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er valt eindelijk nog eens goed nieuws te melden over Mads Pedersen. De kopman van Lidl-Trek zit alweer op de fiets.

Begin deze maand incasseerden renner en ploeg nochtans een harde klap om te verwerken. Pedersen kwam ten val in de openingsrit van de Ronde van Valencia een pols- en sleutelbeenbreuk op. Er moest dus rekening gehouden worden met een aanzienlijke herstelperiode, waardoor de klassiekers in gevaar zouden kunnen komen.

Dat zou enorm jammer zijn, aangezien Pedersen anders een van de namen was om een hoofdrol op te eisen in deze koersen. In een podcast liet hij onlangs zelf uitschijnen dat het moeilijk zou worden om tijdig te herstellen. Ploegmaat Mathias Norsgaard onthulde pas nog hoe angstaanjagend het was om Pedersen te zien liggen na zijn val.

Pedersen traint met zijn vader

Een ander wieleraccount had op X al een trainende Pedersen (met ondersteuning rond de pols) gespot en ook wielerblogger Lukáš Ronald Lukács heeft nu beelden gedeeld van een Pedersen die terug op de fiets zit. Pedersen was samen met zijn vader aan het fietsen, in het gezelschap van enkele andere renners, voornamelijk van Lidl-Trek.

Overigens zou zijn ploegmaat Mathias Norsgaard zich bij het Deense Feltet al lovend hebben uitgelaten over het niveau dat Pedersen al haalde. "Ik had het moeilijk om zijn tempo te volgen. Ik dacht: dit is onwerkelijk", getuigde de tijdrijder. Dan moet de revalidatie van Pedersen ineens toch wel heel vlot verlopen, als hij meteen zo stevig doortrekt.

Nog eens positief signaal over Pedersen

Dit betekent uiteraard nog niet dat hij al victorie moet kraaien. Het wordt nog een inhaalrace, vooral richting de Ronde van Vlaanderen. Wel is dit na eerdere sombere signalen eindelijk nog eens heel goed nieuws over Pedersen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mads Pedersen
Mathias Norsgaard

Meer nieuws

Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

15:00
De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

14:00
De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

13:30
Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

13:00
📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

12:22
Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

11:00
Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

10:00
David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

09:00
Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

08:30
🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

🎥 Dat belooft: ferme knipoog nadat Van der Poel de turbo aanzet en zucht, Pogacar reageert meteen

08:00
Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

Een streep door het voorjaar: vorig jaar Van Aert een loer gedraaid, nu revalideren na operatie

07:30
"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

"Laat hem met rust": Nederlander gaat helemaal dicht over Remco Evenepoel

07:00
Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

Jasper Philipsen weet één ding heel erg zeker over duel met Tadej Pogacar in Roubaix

21:30
Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

Wout van Aert stuurt dit cadeautje naar ex-ploegmaat Tiesj Benoot die operatie onderging

20:30
Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest

Justine Ghekiere legt uit waarom ze voor totaal andere aanpak kiest

20:00
Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

19:00
"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

18:30
"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

18:00
"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

17:00
📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

16:30
Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht Naast de fiets

Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht

16:00
Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

25/02
Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

25/02
🎥 "Wat als het ging om jouw zoon of dochter?": Belgian Cycling lanceert opvallende campagne

🎥 "Wat als het ging om jouw zoon of dochter?": Belgian Cycling lanceert opvallende campagne

25/02
Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert

Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert

25/02
Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

25/02
🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

25/02
📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

25/02
Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

25/02
"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen Naast de fiets

"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen

25/02
"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

25/02
Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

25/02
Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

25/02
"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

25/02
"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

24/02
Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

24/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jasper Philipsen Lotte Kopecky Jose De Cauwer Tiesj Benoot Tom Boonen Marcel Kittel Yves Lampaert Thomas Pidcock Axel Merckx Urska Zigart Justine Ghekiere Biniam Girmay Tom Dumoulin Michael Boogerd Romain Bardet Remco Evenepoel Matteo Trentin

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved