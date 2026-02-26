Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

Tim Merlier is op de sukkel met de knie. Onze landgenoot kwam nog niet in actie dit jaar en dat zal ook nog eventjes zo blijven.

Merlier nog niet in koers

Tim Merlier heeft Soudal Quick-Step op dit moment van het jaar normaal altijd al enkele sprintoverwinningen bezorgd, maar de renner heeft nog geen enkele koers gereden in 2026.

Een knieblessure speelt hem op dit moment parten. “Hij heeft een goede eerste trainingsweek achter de rug met ritten van drie uur. Tot voor kort begon de kniepijn altijd na een half uur in het zadel”, vertelt Foré aan DirectVelo.

Er zit muziek in. “Met de goede ondersteuning van onze fysiotherapeuten, een goede combinatie van fysiotherapie en vervolgens een rustige en verstandige terugkeer naar de training, zijn we nu op de goede weg.”

Toch is Merlier volgens Foré bijlange nog niet klaar om te koersen en komt ook In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem, de nieuwe naam voor Gent-Wevelgem, nog veel te vroeg voor onze landgenoot.

Voorbereiden op Tour de France

“We moeten beseffen dat hij in december en januari niet heeft kunnen trainen. Hij moet zijn basisconditie zeker in zes tot acht weken weer opbouwen. Ik zou hem niet in een wedstrijd van 260 kilometer willen laten starten met zo’n dunne basis. Ik zeg nooit nooit, maar ik denk dat het nog steeds onrealistisch is”, klinkt het.





Het zou goed kunnen dat Merlier dus dit seizoen helemaal niet in actie komt in het voorjaar. Foré zou van plan zijn om de focus nu al volledig te verleggen richting de Tour de France.