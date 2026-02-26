De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

Foto: © photonews

Iedereen weet wel wat Wout van Aert meer dan wat dan ook wil bereiken. De druk wordt ook steeds groter naarmate die zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix uitblijft, dat is het ironische.

Elk jaar zijn dat toch de twee koersen waar het voor Van Aert grotendeels om draait, ook al zijn er zijn prestaties in de grote ronden en rijdt hij dit jaar weer Milaan-Sanremo. In de podcast Kop over Kop wordt stilgestaan bij de afwezigheid van een koers als de Ronde van Vlaanderen op het palmares van een renner zoals Van Aert.

"Een drietal jaar geleden zeiden we al: als hij dit niet gaat winnen, is het een smetje op de erelijst van Wout van Aert. Zo simpel is het gewoon", is voormalig wielrenner Bobbie Traksel streng. "Toen heb ik ook gezegd: hoe langer het gaat duren, hoe groter onze wil zal zijn om hem te zien winnen." Zo zit Van Aert in een soort vicieuze cirkel.

Gunfactor voor Van Aert blijft overeind

Nochtans heeft zijn populariteit er niet onder geleden en heeft hij nog altijd een hele grote gunfactor. "Eerlijk is eerlijk: niet alleen België maar iedereen gunt Wout van Aert zoiets, denk ik. Langzamerhand gaan we ook wel denken: dit gaat het niet meer worden." Het realisme over de kansen van Van Aert neemt dus ook steeds meer toe.

Traksel gelooft eerder in Van Aert in de Hel van het Noorden dan in Vlaanderens Mooiste. Hij is uiteraard niet de enige die deze inschatting maakt, omdat 'De Ronde' de laatste jaren steeds meer een klimkoers is geworden. "Roubaix is de enige kans", is Traksel stellig. "In de Ronde van Vlaanderen zie ik het echt niet gebeuren."

Pogacar, Van der Poel en Pedersen hoger in hiërarchie

Het is ook niet enkel Pogacar en Van der Poel waar Van Aert rekening mee moet houden. "Pedersen heeft er zich ook wel tussen gewroet de laatste jaren." Traksel geeft ook wel toe dat Van Aert niet kansloos is, als er met die andere grote namen iets zou gebeuren.

