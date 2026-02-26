Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

De koers is eindelijk weer in het land. En met het stralende zonnetje erbij wordt het weer helemaal genieten van de voorjaarsklassiekers.

Openingsweekend staat voor de deur

Komend weekend worden met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne de twee eerste koersen op Belgische bodem gereden. En er volgen nog mooie koersen.

De meeste wielerfanaten kijken in het voorjaar vooral uit naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Die worden ook bij de vrouwen allebei netjes afgewerkt.

Puck Pieterse, de Nederlandse renster van Fenix-Premier Tech hield een verkenning van Parijs-Roubaix. Ze reed die koers nog nooit in haar carrière. Maar toch hoopt ze te winnen.

Puck Pieterse glijdt uit op piste van Roubaix

Op de piste van Roubaix oefende ze alvast even het gevoel om over de finish te rijden en een mooi zegegebaar te doen. Al toont onderstaande video dat zelfs dat verkeerd kan lopen.

De Nederlandse rijdt over de finish en wil dan nog wat tonen, maar ze glijdt weg. Gelukkig gebeurt het allemaal zonder veel erg. Bekijk de video hieronder.



