Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

Tim Declercq reed een heel stuk van zijn carrière bij Quick-Step. Maar ook hij moest ooit een eerste keer bij Patrick Lefevere langs om te solliciteren.

Tim Declercq wou voor Quick-Step koersen

Tim Declercq was te gast in de wielerpodcast van Het Nieuwsblad. Daar vertelde hij ook over hoe hij de eerste keer met Patrick Lefevere over zijn contract onderhandelde.

Declercq had, toen hij nog bij Topsport Vlaanderen koerste, een email gestuurd waarin hij Patrick Lefevere uitlegde dat hij graag voor Quick-Step wou rijden, omdat hij een stap vooruit wilde zetten in zijn carrière.

Solliciteren via mail bij Patrick Lefevere

“Ik schreef Patrick Lefevere een mail waarin ik uitlegde waarom ik bij Quick-Step zou passen, dat ik zelf niet veel koersen zou winnen, maar dat ik anderen zou helpen dat te doen”, vertelt Declercq.

Even later kreeg hij een antwoord van Lefevere, via telefoon. “Of we konden afspreken? We babbelden een halfuur en plots vroeg hij: 'Hoeveel wil je verdienen?'”



Alleen wist Declercq niet wat hij moest antwoorden op die vraag. “'Geen idee. Zeg maar iets.' Hij noemde twee bedragen. 'Allemaal goed', stamelde ik. Natuurlijk koos hij voor het laagste”, besluit Declercq.