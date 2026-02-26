Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader
Foto: © photonews

De gezondheidstoestand van Eddy Merckx kende in 2025 een moeilijk verloop. Zijn zoon Axel schetst een stand van zaken en benadrukt dat het herstel traag maar positief vordert.

Medische ingrepen en complicaties

Eddy Merckx, die in juni zijn tachtigste verjaardag vierde, onderging in 2025 meerdere operaties na de plaatsing van een kunstheup. De ingreep leidde tot onverwachte complicaties die een reeks bijkomende operaties noodzakelijk maakten.

Axel Merckx omschrijft de situatie als een zware belasting voor iemand van die leeftijd en benadrukt dat de opeenvolgende ingrepen een aanzienlijke impact hadden op het herstelproces.

Merckx moest uiteindelijk zes keer geopereerd worden. “Het gaat langzaam vooruit, maar wel in de goede richting”, vertelt Axel Merckx over de medische toestand van zijn vader aan La Capitale.

Ritjes met de fiets

De vooruitgang verloopt volgens hem gestaag, zonder grote sprongen, maar met duidelijke tekenen van verbetering. En dat zint vader Merckx natuurlijk niet. Hij is ongeduldig, zeker nu het mooier weer wordt.


Wat vader Merckx vooral mist zijn zijn ritjes met de fiets. “Hij heeft nog niet buiten kunnen fietsen en moet het voorlopig doen met de rollen, binnen.” Wanneer de weersomstandigheden verbeteren en de artsen groen licht geven, kan Merckx volgens zijn zoon opnieuw buiten fietsen.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

