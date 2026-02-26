Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"
Foto: © photonews

Christophe Laporte kan eindelijk nog eens meedoen aan voorjaarsklassiekers. De voorbije twee jaar kreeg hij door verschillende periodes van afwezigheid daartoe nauwelijks de kans.

Laporte kan eindelijk weer meedoen aan voorjaarsklassiekers

De deelname van Christophe Laporte aan de voorjaarsklassiekers bleef de voorbije twee jaar noodgedwongen beperkt tot een handvol koersen. Zeker 2025 was, door een virus, een enorm frustrerende periode.

“Toch vind ik niet dat de manier van koersen veel veranderd is in die twee jaar. Dat is meer van drie, vier, vijf jaar geleden, dat de toppers de koers eerder openbreken. Maar goed, dat zien we eigenlijk in alle wedstrijden wel”, vertelt hij bij WielerFlits.

Hij hoopt dat hij een jaar lang gewoon kan koersen. Zeker de klassiekers genieten zijn voorkeur. “Ik wil weer ergens een klassieker proberen winnen en mijn beste niveau bereiken, zowel voor mezelf als voor Visma Lease a Bike”, gaat de Fransman verder.

Einde contract

Hij is ervan overtuigd dat hij nog altijd de nodige stappen voorwaarts kan zetten in zijn ontwikkeling en zijn limiet nog lang niet bereikt heeft. “Hopelijk kan ik die dit jaar of volgend seizoen vinden, om te zien wat ik dan kan bereiken”, gaat Laporte verder.


Al loopt zijn contract eind dit jaar af bij Visma Lease a Bike en worden het dus zeer belangrijke maanden voor de Fransman. “Uiteraard denk je daar aan, want je moet nadenken over wat je in de toekomst wilt. Maar dat zit in mijn achterhoofd”, besluit hij.

Christophe Laporte

