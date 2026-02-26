Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

De zware valpartij van Damien Touzé in de Ronde van Oman heeft zijn sportieve toekomst in een bijzonder kwetsbare positie gebracht. Het herstel zal maanden duren, zo is duidelijk geworden.

Medische toestand na crash van Touzé

Kort na het incident maakte zijn ploeg de ernst van de situatie duidelijk. “Damien Touzé heeft een zeer zware val gemaakt tijdens de Ronde van Oman. De voorlopige balans vermeldt een perforatie van de darm die een dringende operatie vereiste”, klonk het toen bij Cofidis. De ploeg bevestigde daarnaast schade aan milt en been.

Vanuit zijn ziekenhuisbed gaf Touzé een feitelijke reconstructie van de vierde etappe. “Er stond de hele dag een beetje zijwind. Het was op 40 kilometer van de aankomst en het was wat gespannen”, vertelt de 29-jarige Fransman nu aan de RTBF.

Hij vertelde dat een sensor op het wegdek zijn voorwiel raakte, waarna hij bij hoge snelheid tegen de vangrail terechtkwam. De renner verbleef vervolgens tien dagen in een ziekenhuis in Oman, waar de ploegarts de opvolging verzorgde.

Einde van zijn carrière?

De renner gaf aan dat de ernst pas later volledig duidelijk werd. “Op dat moment dacht ik dat ik het niet zou halen, want ik was in levensgevaar.” De perforatie van de darm werd niet meteen ontdekt, waardoor een nachtelijke spoedoperatie noodzakelijk was.



De renner staat voor een langdurig hersteltraject. “Ik denk dat 2026 moeilijk wordt, want volgens de artsen is het zeven tot acht maanden om weer alles normaal te kunnen doen”, besluit Touzé. Zijn contract loopt af en de toekomst binnen het profpeloton blijft onzeker.