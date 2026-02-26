Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

Opnieuw pech voor Wout van Aert. Onze landgenoot moest vandaag ziek afhaken voor de seizoenopener de Omloop Het Nieuwsblad.

Wout van Aert geveld door griep

Geen openingsweekend voor Wout van Aert. Visma Lease a Bike liet vanmorgen weten dat onze landgenoot ziek is en dus forfait moet geven voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Vanmiddag lichtte Richard Plugge toe wat er precies aan de hand is. “Hij heeft hard gewerkt op trainingskamp om terug te keren na zijn enkelbreuk”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Daar heeft hij last van, maar nu is Van Aert geveld door griep. “Iedereen kent wel iemand die nu de griep heeft. Helaas is Wout getroffen.”

Blik vooruit

Heel erg zwaar tilt hij er niet aan. “Ik kijk ook naar de positieve zaken. Gelukkig volgen er nog heel wat mooie races. Het is beter dat hij nu ziek is dan binnen enkele weken. Of hij deel zal nemen aan Le Samyn weten we nog niet.”

Ook ploegleider Grischa Niermann wil niet te veel stilstaan bij wat niet gebeurd is. “Wout was klaar om te koersen. Het is superjammer, maar het is niet het einde van de wereld. We hopen dat hij binnen enkele weken zal schitteren. Het grotere plaatje telt”, besluit hij.